A situation particulière, il faut un comportement particulier. C’est dans cet esprit que l’Amicale des Femmes de la CMSS a fait parler le cœur de ses membres en faveur des veuves et orphelins des militaires décédés sur le champ de l’honneur.

En effet, pour les femmes de la CMSS, la lutte contre l’exclusion, la solidarité envers les couches les plus vulnérables sont un devoir pour chaque malien et malienne.

C’est pourquoi, parlant des veuves et des orphelins des braves militaires arrachés à notre l’affection, la présidente de l’Amicale des femmes de cet organisme de protection sociale, Mme Diallo Aïssata MAIGA, dira que « Parce que nous sommes à la fois femmes, sœurs, épouses et mères, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui est arrivé à nos sœurs et à nos enfants ».

Aussi, la faîtière des femmes de la CMSS a offert un don à la Direction du Service Social de l’Armée. Ce don, composé de 15 tonnes de riz, de 300 cartons d’huile, de la même quantité en pâtes alimentaires et de 100 cartons de tomate concentrée, remis au Colonel Major Brehima SAMAKÉ, Directeur dudit Service, est destiné aux familles en situation de vulnérabilité. Il a qualifié ce geste d’acte fort qui traduit la générosité des femmes de la CMSS, un témoignage de leur patriotisme consistant à agir pour le bien- être des familles éprouvées par la perte d’un des leurs, chef de famille tombé sur le champ d’honneur.

Visiblement fière des femmes de la CMSS, le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel Assa Badiallo TOURE, a invité les autres femmes du Mali à s’inspirer de cette initiative qui vise à soulager les familles bénéficiaires des dépenses quotidiennes auxquelles ces veuves doivent faire face. Ainsi dira-t-elle que ce geste philanthropique hautement symbolique, participe à l’élan de solidarité que les plus hautes autorités du Mali ont toujours voulu apporter aux couches les plus vulnérables du Mali.

