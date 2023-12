Les nouveaux climatiseurs DUALCOOL de LG Electronics lancés au Mali et en Afrique : En plus d’une puissante climatisation, l’appareil intègre aussi une fonctionnalité contre les moustiques

LG Electronics (LG) par l’intermédiaire de son représentant exclusif TC SONS TRADING au Mali, Burkina et Niger, introduit ses nouveaux climatiseurs LG Dualcool (Intégrant des fonctionnalités innovantes, notamment contre les moustiques) en Afrique de l’Ouest. La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 14 décembre à l’hôtel Radisson Collection de Bamako sous la présence des autorités maliennes, des représentants de LG, des revendeurs agréés de la marque, de certains clients et de plusieurs professionnels du bâtiment et de l’hôtellerie au Mali.

Parmi ces personnalités on peut citer entre autres, le PDG de TCson Dev T Bulani, Gorgui Dione, responsable de LG dans les pays d’intervention de Tcson, Yong Im, responsable du département climatisation de LG et le Directeur général de LG Electronics Mali, Mukesh Chellani… Ces devant ces invités de marque que ces nouveaux climatiseurs révolutionnaires de LG Dualcool mosquito away ont été présentés. Pour Gorgui Dione, un des responsables de la société LG elctronics, les nouveaux climatiseurs LG Duacool intègrent des fonctionnalités innovantes et offrent un refroidissement efficace et hautement performant, un environnement intérieur sans moustiques, une surveillance pratique de l’énergie et des performances fiables, même en cas de perturbations de la tension.

“Ces climatiseurs réduisent la probabilité d’être piqué à l’intérieur de la maison. Cette fonction avancée confond les moustiques en générant des ondes ultrasoniques, inaudibles par la plupart des gens et bien en dessous des limites d’exposition de la LIPR pour les humains. Les ondes repoussent 91 % des moustiques et les rendent inoffensifs à 86 %. Mosquito Away peut être facilement mis en marche à l’aide de la télécommande et peut être activé indépendamment du fait que DUALCOOL soit ou non utilisé pour la climatisation”, a-t-il ajouté. Ces appareils selon lui donnent également la flexibilité d’une consommation d’énergie réglable, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie du climatiseur tout en bénéficiant d’une fraîcheur optimale dans la maison. “La fonction Gen Mode+ permet aux utilisateurs de contrôler en trois étapes la consommation d’électricité du DUALCOOL, ce qui garantit des performances idéales en cas de fonctionnement sur groupe électrogène et évite les interruptions de fonctionnement lors de l’utilisation d’autres appareils. Le mode Gen+ n’est disponible que lorsque l’un des modes de refroidissement est activé. Offrant au passage un refroidissement rapide, silencieux et économe en énergie, les climatiseurs DUALCOOL de LG sont alimentés par le célèbre DUAL Inverter Compressor™ de l’entreprise. Grâce à la technologie innovante du compresseur de LG, les nouveaux modèles consomment jusqu’à 70 % d’énergie en moins que les solutions de climatisation résidentielles classiques. Pour plus de commodité, l’application ThinQ ™ permet aux utilisateurs de surveiller facilement la consommation d’énergie de leur solution Duacool où qu’ils se trouvent”, a-t-il poursuivi. En outre, la fonction Volt Care de LG permet aux nouveaux climatiseurs de supporter des variations de tension considérables. Capables de gérer une gamme plus large de variations de courant qu’un protecteur de tension traditionnel ou un produit similaire, ces climatiseurs ont aussi des fonctionnalités comme on appelle Volt Care permettant de fonctionner sans interruption malgré l’instabilité du réseau électrique.

“Avec les fonctions Mosquito Away, Gen Mode+ et Volt Care, les nouveaux climatiseurs DUALCOOL créent un environnement domestique plus sûr et plus frais”, a déclaré Joonkyu Song, Product Manager du département d’Air Solution de LG West Africa Nigeria. En tout cas c’est la première fois qu’un produit LG est lancé au Mali et même en Afrique. Ce lancement a été agrémenté par de nombreux cadeaux qui ont été offerts aux invités à la suite d’un tirage au sort avec comme récompense trois climatiseurs LG Dualcool, trois frigos réfrigérateurs et trois ventilateurs.

“Un taux moyen d’expulsion des moustiques de 91 % et un taux moyen d’élimination de 86 %”

La fonction Mosquito Away a été testée selon les spécialistes par l’Institut de recherche médicale avancée et de formation de l’Hôpital du Collège universitaire d’Ibadan, au Nigeria, qui a certifié un taux moyen d’expulsion des moustiques de 91 % et un taux moyen d’élimination de 86 %. Le test a été effectué dans une chambre de 69 mètres3 (4,3 x 7,0 x 2,3 m) à une température de 33°C avec une humidité relative de 60 % en utilisant le climatiseur LG avec compresseur DUAL Inverter (modèle US-Q242Kxy0) et le climatiseur LG avec compresseur à vitesse constante (modèle TS-H2465DA0). Les économies d’énergie sont mesurées en comparant la consommation électrique des deux modèles pendant 8 heures de fonctionnement. La vitesse de refroidissement est mesurée par le temps nécessaire pour refroidir la chambre de 33°C à 26,5°C.

Basés sur les tests internes de LG utilisant la tension nominale (220 / 115V) avec une plage de fluctuation de ±25 pour cent, les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

“LG Home Appliance & Air Solution Company, leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers”

LG Home Appliance & Air Solution Company est un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions pour la maison intelligente, des solutions pour l’air ainsi que des produits visionnaires dotés de l’IA LG ThinQ. L’entreprise crée diverses solutions avec ses technologies de base de pointe et s’engage à rendre la vie meilleure et plus saine pour les consommateurs en développant des appareils de cuisine, des appareils de vie, des solutions de CVC et de purification de l’air conçues de manière réfléchie. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages convaincants pour la santé. Pour plus d’informations sur LG, visitez le site www.LGnewsroom.com.

Kassoum THERA

Commentaires via Facebook :