L’ex Président Général Moussa Traoré : « Je n’ai jamais désespéré de mon pays…»

L’ancien Président de la République, le général Moussa Traoré a reçu à sa résidence à Bamako la visite d’une délégation des officiers supérieurs du Comité National pour le Salut du Peuple, le week-end dernier. Objectif : solliciter les conseils et l’accompagnement de cet ancien militaire qui a dirigé le Mali pendant 23 ans.

maliweb.net – Les autorités militaires qui dirigent présentement le pays multiplient les initiatives d’audiences et de visites aux syndicats, les associations, les partis politiques, voire les autorités coutumières et à l’ancien Président de la République du Mali le Général Moussa Traoré. Une manière pour la junte de rassembler et d’éviter les exclusions. Le week-end dernier, le chef du CNSP, le colonel Assimi Goïta, accompagné de ses adjoints le colonel Malick Diaw et le colonel-major Ismaël Wagué, se sont rendus dans le vestibule des patriarches de Bamako et le domicile de l’ex-président, Gal Moussa Traoré.

Si dans le vestibule des familles fondatrices de Bamako l’accueil a été chaleureux, empreint de convivialité, chez l’ex-dictateur, les hauts gradés de l’armée au pouvoir depuis le 18 août dernier ont eu droit à des conseils. L’ancien président de la République s’est réjoui de la visite à son domicile des membres du CNSP qu’il considère comme ses enfants. Moussa Traoré estime qu’il a donné des conseils à ces jeunes colonels qui dirigent aujourd’hui le Mali. « Selon mes expériences et les fonctions que j’ai occupées, je leur ai dit les erreurs commises et celles à éviter. J’espère qu’ils ont compris les conseils et éviteront les erreurs de manière à ce que le Mali soit sur le droit chemin », a déclaré l’ancien président de la République, Moussa Traoré.

Lequel est apparu optimiste pour l’avenir du Mali, « je n’ai jamais désespéré de mon pays. Je l’affirme, il a eu trop de gâchis mais il y a encore parmi nous des patriotes. Et ces patriotes vont sortir le pays de cette situation pour le mettre sur ses jambes ».

Moussa Traoré est seul ancien président de la République que la junte a rendu une visite officielle pour le moment. L’on ignore si ces visites vont s’étendre aux autres anciens Chefs de l’Etats pour reconstruire le nouveau Mali. Cette visite du CNSP entre dans le cadre des préparatifs des concertations devant aboutir à la mise en place d’une feuille de route sur la transition qui se dessine.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

