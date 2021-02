On parle de violences faites aux Femmes un peu partout en Afrique voire dans le monde entier même. Aujourd’hui, je voudrai, au risque de me voir traiter de «tarée» (lol*), me pencher un peu sur les cas du Mali, de l’Afrique. Ces violences que bon nombre de femmes subissent au quotidien sont causées le plus souvent par nos semblables. Oui, par d’autres femmes comme nous.

J’adore le dire tout le temps : derrière la souffrance dune Femme se cache toujours une autre Femme ! Que ce soit les belle-sœurs, les belle-mamans, les nièces les cousines… Il y a toujours UNE qui donnerait tout l’argent du monde pour chasser une femme de son foyer, la priver de ses enfants.

Mes sœurs, vous avez tous un récit de ce genre à raconter ou vous l’aviez vécu. Ma question est jusqu’a quand ces violences prendront-elles fin si nous les créons nous-mêmes ? La femme l’ennemie de la femme ne s’arrête jamais quand elle désire quelque chose. Nous sommes naturellement douées pour ça, pour faire mal. Et nous savons faire très mal quand nous le voulons.

La solution ? Prier, se confier à Allah, tenir ou, au pire, partir. Cette vie est d’une cruauté indescriptible de nos jours avec des histoires qui donnent froid au dos. Tâchons d’y penser. Soyons bons, soyons justes et ne défendons pas l’indéfendable. Et surtout n’oublions pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire…

Salam ! Paix dans vos familles. Allah veille !

Gafouré Hawa Konaté

*De l’anglicisme : Interjection soulignant le caractère comique, l’ironie d’un propos.

Commentaires via Facebook :