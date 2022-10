Le lundi 3 octobre 2022, s’est tenue au Centre International de Conférence de Bamako(CICB), la cérémonie d’ouverture de la session ordinaire d’octobre du Conseil National de la Transition (CNT). C’était en présence du Président du CNT, le Colonel Malick Diaw, du Premier ministre de la Transition, le Colonel Abdoulaye Maiga accompagné par plusieurs membres du gouvernement et le Président du CNT de la Guinée, Monsieur Dansa Kourouma.

Pour le Docteur Dansa Kourouma, Président du CNT Guinée, sa délégation répond favorablement et avec une joie immense à l’invitation de son frère, le Colonel Malick Diaw à cette cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire d’octobre de l’organe législatif du Mali. Occasion pour lui de réaffirmer que le Mali et la Guinée sont à un tournant décisif de leur histoire. « Nos deux pays sont confrontés à une certaine incompréhension de la part de notre organisation commune dont nous sommes membres fondateurs, je veux nommer la CEDEAO », a-t-il expliqué. Selon lui, les transitions en cours dans nos deux pays s’inscrivent dans une dynamique de refondation de l’Etat en raison de la gestion hasardeuse des régimes ayant mis nos armées respectives face à leur responsabilité devant le peuple et l’histoire.

« Nous n’allons pas engager une confrontation avec la CEDEAO, nous allons approfondir le dialogue entre nos Etats et elle », a-t-il expliqué. Il a tenu à remercier du fond du cœur, les autorités maliennes pour toutes les actions de coopération envers le CNT de son pays et de l’accueil chaleureux réservé à sa délégation. Et aussi de les exhorter ensemble avec les autorités guinéennes à s’inscrire dans la lignée de leurs illustres devanciers et consolider les liens millénaires entre les deux peuples.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Conseil National de la Transition du Mali, le Colonel Malick Diaw a déclaré que son institution est consciente des attentes du peuple malien et du rôle central qui est le sien dans la refondation du Mali. Et d’ajouter que le CNT continuera, en toute responsabilité, d’accomplir sa mission de vote des lois, de contrôle de l’action gouvernementale, d’orientation et de suivi-évaluation de la feuille de route de la transition. Il a aussi salué le leadership et la clairvoyance du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita. Qui malgré les soubresauts et adversités auxquels notre pays est régulièrement confronté, n’a pas été désaxé d’un iota et il ne le sera surement jamais. « Soldat dans l’âme et dans le sang, le Président Assimi que j’aime surnommer le Soldat S ne déméritera jamais, à l’instar des autres acteurs du 18 aout 2020. Je pense profondément que si le Président Amadou Toumani Touré a été le soldat de la Démocratie au Mali, son cadet Assimi se trouve être le soldat de la renaissance du Mali », a soutenu le Colonel Malick Diaw. Il n’a pas manqué de saluer la présence du Premier ministre par intérim, le Colonel Abdoulaye Maiga à cette cérémonie avant de lui renouveller ses félicitations et toute sa satisfaction suite à sa brillante intervention à la tribune de la 77ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies. « A lui et à tous ses collègues ministres, je leur adresse par ailleurs les encouragements du CNT dans l’exécution du chronogramme de la transition », a-t-il déclaré. Pour lui l’ouverture de cette session intervient quelques jours après les activités de la première Semaine Nationale de la Réconciliation et celles marquant la Célébration du 62ème anniversaire de l’indépendance de la République du Mali. Il a saisi l’occasion pour renouveler ses vœux de bonheur et de prospérité à l’ensemble du peuple malien et inviter une fois de plus nos compatriotes à s’unir, à cultiver davantage le champ de la cohésion sociale et à faire des vertus patriotiques leur bréviaire.

Il a rappelé que juste après la clôture de leur session d’avril, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2022 ont été levées. Ainsi, dira le Colonel Diaw, pendant 6 mois d’embargo total, le peuple malien a bravement résisté et l’Etat malien a vigoureusement tenu. « Je voudrais ici au nom du CNT, renouveler notre gratitude à l’endroit de tous les peuples frères, de tous les pays amis et partenaires qui ont déployé leur élan de solidarité sincère à l’endroit du Mali pendant ces moments difficiles » a-t-il déclaré. C’est le lieu, dit-il, de saluer spécialement, une fois de plus, le soutien multiforme apporté par le peuple guinéen au Mali. « Merci très sincèrement à nos frères et sœurs guinéens et aux plus hautes autorités guinéennes avec à leur tête le Colonel Mamadi Doumbouya », a-t-il affirmé sans manquer de saluer la participation à ladite cérémonie du Président du CNT de la Guinée, à la tête d’une forte délégation. Une délégation, dira le Président du CNT, qui vient renforcer considérablement ce bel exemple de fraternité qui a toujours existé entre les deux pays surtout après l’avènement de la transition.

Avant de déclarer la session ordinaire d’octobre ouverte, le Colonel Malick Diaw a souhaité à tous les élèves et étudiants du Mali, à l’ensemble du corps enseignant ainsi qu’à tous les partenaires de l’école une très bonne année scolaire et universitaire. Une année, dira-t-il, que nous voulons encore sereine et studieuse, à l’image de celle précédente, pour le bonheur de l’école malienne.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :