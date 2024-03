Sans langue de bois, Madani Tall, Ancien conseiller aux Affaires économiques du président ATT, avec rang de ministre, dément les propos selon lesquels chaque régime, depuis trente ans au Mali, a une part de responsabilité dans la crise énergétique actuelle, notamment à travers la gestion de la société publique, EDM-SA. C’est archifaux dit-il au micro de nos confrères de ….! Madani appelle ” à comparer ce qui est comparable “. Après avoir donné des repères importants de la gestion performante d’EDM-SA sous ATT, il a tracé des axes d’action qui pourraient sortir l’EDM-SA du cambouis dans lequel elle reste embourbée.

Plutôt que de me fâcher, je suis souvent amusé de voir des savants affirmer que les problèmes d’EDM sont imputables à chaque régime depuis 30 ans“, affirme Madani Tall, qui déclare : “Rien de plus faux ! Je ne parlerai pas des autres, par contre je défie toute personne avec preuves, à démontrer que de 2002 à 2012 il y eu une seule coupure d’électricité qui a duré plus de 3H à Bamako à part celles de la baisse de tension générale à Manantali qui ne dure pas 2H“. Et Madani Tall de défier quiconque en mesure de lui prouver le contraire parce que, rappelle-t-il, les statistiques sont là pour soutenir ce qu’il dit.

Par ailleurs, Madani déclare : “Je suis également amusé d’entendre : mais pourquoi vous n’avez pas investi dans le solaire alors que le Mali regorge de soleil ?” A cette question il répond : “Les mêmes génies oublient peut-être qu’à l’époque le solaire n’était pas viable d’une part parce que les coûts étaient prohibitifs. En 10 ans, le prix a été divisé par 10. D’autre part, la technologie de stockage était balbutiante. Ce n’est qu’avec les avancées du lithium d’abord pour les batteries de téléphone et ensuite pour les véhicules électriques que le solaire a commencé à devenir viable aux environs de 2014”.

Madani Tall de rappeler qu’il est donc Il est essentiel de poser “les vraies questions et de chercher les vraies réponses, mais surtout” de comparer ce qui est comparable”. “Lorsque nous quittions le pouvoir, précise-t-il, à l’époque où mon oncle Issoufi Maiga en était PCA , à la date du 31 décembre 2012, la dette d’EDM était prévue à 15,6 malheureux milliards, comparés aux centaines de milliards d’aujourd’hui… La première fois même que j’ai entendu que la dette avait dépassé 100 milliards, j’ai cru à une blague…”.

Dans son élan, Madani Tall interpelle “les mêmes savants” qui ne manqueront pas, selon lui, de lui répliquer : “Oui ! Mais qu’est-ce que tu proposes”, alors qu’il n’a aucun pouvoir, fait-il remarquer, il répondra, selon ses propres termes, simplement par un calembour Houssa : “Magani wani magana kudi” qui signifie : “Le remède de toutes les palabres est l’argent”. En termes clairs, Madani propose que “l’Etat paye ses dettes, qu’il lève l’argent pour renflouer EDM et restructurer sa dette, lève l’argent pour investir dans le renouvelable maintenant que c’est viable, qu’à très court terme, il rétablisse l’interconnexion en payant l’argent dû et augmente sa capacité. Qu’en 6 mois, il construise 400 MW de solaire avec de l’argent qu’il faut trouver… Pas facile, mais pas impossible”.

Dans cette lancée, parlant de trouver de l’argent, Madani déclare : “Je ne saurais terminer sans me rappeler la belle époque qui fut la nôtre où le Mali empruntait moins cher que le Bénin et le Sénégal et avait le meilleur taux d’endettement de l’UEMOA et la meilleure signature. Pourtant… Dieu veille.”

Amadou DIARRA

