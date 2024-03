Dans le cadre du Projet « Promotion, Protection et respect des droits des enfants en Mobilité » (PRISM), l’ONG Caritas Suisse au Mali en collaboration avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) a procédé à la réhabilitation de deux dortoirs pour enfants de la Brigade des mœurs de Bamako. La cérémonie de réouverture couplée à la remise de kits alimentaires et d’hygiènes et d’équipements s’est déroulée, lundi, dans la cour dudit centre détention. C’était en présence de Georges Niyonizigiye, Coordinateur protection de DRC au Mali.

Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) vient en aide aux enfants en situation de mobilité confrontés à des situations de rue, à des abus ou à d’autres formes de vulnérabilité. En effet, dans le cadre du Projet « Promotion, Protection et respect des droits des enfants en Mobilité (PRISM), une étape cruciale vient d’être franchie avec la réhabilitation de deux dortoirs pour enfants de la Brigade des mœurs de Bamako.

Cette initiative, réalisée avec le soutien financier de Caritas Suisse et l’Agence Danoise pour le Développement International (DANIDA), mise en œuvre par le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) et l’Action Tartit pour le Développement Durable (ATDED), vise à créer un environnement sûr et accueillant pour les enfants en mobilité.

Les dortoirs pour enfants de la Brigade des mœurs sont souvent le premier refuge pour les enfants en situation de mobilité confrontés à des situations de rue, à des abus ou à d’autres formes de vulnérabilité. Cependant, ces installations nécessitaient une rénovation urgente pour répondre aux normes de sécurité et de bien- être. C’est pourquoi les dortoirs ont été réhabilités avec des installations modernes et sûres, offrant ainsi un espace de transit adéquat pour les enfants.

Pour la Commissaire Divisionnaire Fanta Goïta, commandant de la Brigade de mœurs, la réhabilitation des dortoirs du quartier mineur représente bien plus qu’une simple contribution matérielle. C’est un acte qui réaffirme la dignité et le respect des droits fondamentaux de chaque individu, même dans les moments les plus délicats de son parcours. « Grâce à votre soutien, ces espaces où nous accueillons et protégeons notamment des enfants de passage deviennent plus que de simples locaux, ils se transforment en lieu de bienveillance et de sécurité », a-t-elle commenté.

Engagement continu des acteurs

Dans le cadre de la même initiative, des kits alimentaires et récréatifs ont été mis à la disposition de la section enfant de la Brigade afin de faciliter la prise en charge des enfants. Ces kits comprennent des articles essentiels, visant à garantir non seulement leur sécurité physique mais aussi leur bien-être émotionnel et leur développement global. « Vous avez offert un confort et une chaleur humaine qui sont essentiels à la mission de notre brigade, mission qui est de veiller à la sécurité et au bien-être de tous, particulièrement des plus jeunes et des fragiles », a poursuivi la Commissaire Goïta avant de réitérer sa gratitude et sa reconnaissance à l’égard du DRC. « Grâce à votre générosité, nous avançons ensemble vers un monde plus juste et plus solidaire », a-t-elle assuré.

Le directeur Pays de l’ONG Caritas Suisse au Mali, Hermane Zougrana, a salué la Brigade de mœurs pour son travail quotidien. Il a indiqué que l’appui leur permet de supporter au mieux leur situation mais aussi d’avoir la résilience pour s’en sortir et avancer. D’où le présent geste qui vise à apporter la contribution de l’ONG Suisse à mieux accueillir les enfants dans les lieux de détention. « Cette initiative reflète l’engagement continu des acteurs envers la protection et la promotion des droits des enfants en mobilité » a ajouté le Coordinateur protection de DRC au Mali, Georges Niyonizigiye.

La cérémonie a pris fin par la visite des locaux et la remise symbolique des kits alimentaires et d’hygiène.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

