Avec le soutien du programme ‘’Emerge’’ de ‘’ The national democratic institute’’, consacré au processus électoral au Mali, le réseau des femmes ministres et parlementaires et le Réseau des jeunes femmes des partis politiques ont organisé du 16 au 17 février 2020 un atelier sur les réformes politiques et institutionnelles.

L’objectif de cette rencontre de deux jours est d’impliquer ces organisations féminines engagées pour la promotion dans les réformes entamées par les autorités de la transition. Il s’agit, selon la vice-présidente du REFAMP, Mme Maïga Sina Damba, de la révision de la constitution de février 1992, la loi organique portant l’élection des députés à l’Assemblée nationale, la relecture de la charte des partis Politiques, la loi électorale, du découpage territorial, les réformes de la justice, les réformes de la sécurité, la décentralisation, etc.

D’après Mme Maïga, ce sont trois commissions issues des organisations qui ont travaillé d’arrache pied sur les textes susmentionnés. « Les analyses faites ont porté sous l’angle du genre afin de dégager les forces et faiblesses et proposer des amendements en vue de les améliorer », explique la vice- président du RFAMP.

Poursuivant que les périodes de transition sont les meilleures occasions de remise en question et de changements profonds pour un pays. Ainsi, elle a exhorté les femmes à saisir cette opportunité qu’offre la transition pour constituer une force de changement et de persuasion. Ces deux organisations féminines voudraient peser afin de réussir l’application effective « de la loi 052 promouvant le genre dans les fonctions nominatives et électives et d’instruments juridiques régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali donnant force et légitimité aux femmes »

Présent à cette cérémonie, le coordinateur pays NDI, Badjié Hima, a rappelé l’objectif du programme ‘’Emerge’’ qui vise , selon lui, à accompagner les acteurs politiques dans les questions de réforme et de gouvernance.

Il faut noter que les deux journées de travaux ont été sanctionnée par la validation des propositions des organisations féminines sur les reformes en cours.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

