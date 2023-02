Mali justice Project : L’accès à la justice en mire

Mali Justice Projet (MJP) a organisé une cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier de validation le jeudi 2 février au Conseil national du Patronat du Mali (CNPM). Sous le thème ’’Lignes directrices du fonds responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), d’assistance juridique et judiciaire du secteur privé au Mali’. Cet atelier vise à mettre en place un mécanisme de financement innovant qui permettra de faciliter l’accès à la justice aux couches les plus défavorisés.

L’objectif général de cet atelier de validation est de mettre en place un comité de suivi des recommandations visant à faire sortir de terre le mécanisme financier rattaché au fonds attendu. Ainsi que toutes les modalités appropriées de ce fonds, mais aussi des activités de rapprochement entre secteur privé et acteurs de l’assistance juridique vont être menés.

Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Fousseni Togola a salué cette initiative qui ne fera que renforcer le secteur de la Justice « Cette nouvelle initiative de Mali Justice Project qui vient renforcer les actions en cours, rentrera sans nul doute dans les annales de la justice au Mali. Il s’agit pour la première fois de mettre en place un mécanisme de financement innovant permettant aux couches défavorisées de notre société d’accéder plus facilement à la justice. »

Ce nouveau mécanisme issue de l’atelier « consistera à créer une agence nationale jouant le rôle de régulateur des acteurs de l’assistance juridique et judiciaire et un dispositif de financement intégré avec fonds publics et privés. Tout en mettant en exergue la distinction entre le financement de la justice et de l’accès à la justice pour donner plus de chance aux justiciables défavorisés de faire entendre leur cause devant la justice », poursuit-il.

L’accès à la justice reste l’une des préoccupations des pouvoirs publics, des acteurs de la justice et des usagers du service public de la justice. Rendre accessible la justice aux couches les plus fragiles de la société est au cœur des activités de MJP et du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. Cette initiative est le fruit d’une collaboration importante entre Mali Justice Project et le CNPM. « Il n’y a point de développement économique sans une justice indépendante et équitable. Une saine justice distribution de la justice et une facilité d’accès aux services judiciaires créent un climat de confiance et contribuent à instaurer la paix. Le patronat national du Mali a toujours encouragé ses membres à s’investir dans les actions relevant de la Responsabilité sociétale de l’entreprise au profit des communautés. » Conclut Bally Mossadek président du CNPM.

O. F.

