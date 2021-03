Mali : Le général Amadou Aya Sanogo appelle au « pardon » et à « l’union de l’armée »

Debout au pupitre et entouré par des centaines de fans et l’un de ses avocats, le général 4 étoiles, Amadou Aya Sanogo, a tenu un discours à l’allure politique lors de sa première sortie à Ségou.

– maliweb.net – Après huit ans de marathon de procès dans l’affaire dite « l’assassinat des 21 bérets rouges », puis une libération obtenue grâce à une loi d’entente nationale amnistiant les auteurs des crimes de sang en 2012, Amadou Aya Sanogo peut profiter de la vie. Et c’est ce qu’il l’a poussé à entamer ce week-end en se rendant à Ségou sous une forte protection sécuritaire. Les hommes armés avec les Kalachnikovs ont accompagné l’ex-bourreau des bérets rouges qui était invité dans sa ville natale par un club de soutien. Occasion indiquée par lui de rendre hommage à la justice malienne et à ses avocats. « Il existe dans notre pays des bons avocats qui ne sont pas attirés par l’appât du gain. Il faut faire confiance à la justice, car il existe dans notre pays des bons magistrats », a déclaré Amadou Aya Sanogo, en indexant son avocat debout à côté de lui.

Et de l’homme fort du 22 mars 2012 d’exhorter ses partisans à pardonner ses détracteurs. « Aujourd’hui, mes détracteurs ont tort ou raison ne m’ont pas empêché d’être debout devant vous à cet instant. C’est pourquoi je pardonne à tout le monde à cause de Dieu. Je n’ai point de rancœur contre quelqu’un », a lancé ce général quatre étoiles de l’armée malienne en activité. Lors de cette sortie, il a appelé à l’union au sein de l’armée qui était profondément divisée au lendemain du coup d’Etat du 22 mars 2012 à cause du conflit opposant les bérets rouge d’un côté et les bérets verts de l’autre.

Ainsi, en tirant des leçons de l’immixtion des politiques des affaires militaires ayant conduit à son arrestation, le général a mis en garde les détracteurs des corps habillés. « Que les hommes politiques sachent qu’il ne parviendront pas à apaiser le Mali en divisant l’armée. L’armée doit rester unie pour faire face à la crise sans précédent qui sévit dans notre pays. Que les cultivateurs et les politiques sachent qu’ils ne peuvent s’occuper convenablement de leurs occupations sans le soutien de l’armée », a prévenu le général Sanogo, qui se vante d’avoir consacré plus de 30 ans à servir le Mali au sein de l’armée et partout sur le territoire national.

«Demain matin, vous allez entendre les mauvaises langues raconter que Amadou Aya Sanogo a commencé la campagne. Je l’ai rétorque que je suis général 4 étoiles, fils du Mali », a conclu l’orateur qui annonce que les rencontres de ce genre vont se dérouler dans d’autres villes du Mali pour exprimer sa reconnaissance à ses partisans.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :