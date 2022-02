Dans un communiqué, le collectif des avocats de l’ex-directeur de la DGSE, Colonel-major Kassim Goïta, de l’ancien secrétaire général de la présidence, Dr Kalilou Doumbia et autres inculpés pour « tentative de déstabilisation des institutions de la transition » demande l’« annulation de la procédure pour des raisons d’irrégularités criardes constatées »

Les avocats de ces 25 personnalités civiles et militaires arrêtées et placées sous détention préventive il y a plusieurs mois continuent de dénoncer leur condition de détention et la conduite de procédure par un juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de la commune VI de Bamako. Ils indiquent dans ce communiqué que la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako, en son audience du 28 décembre 2021, a confirmé que le juge d’instruction refuse d’autoriser leurs clients de se faire examiner par les médecins de leurs choix. Ce, ont –t-ils dit, en violation de l’article 10 de la Constitution Malienne.

Ce collectif d’avocats informe également qu’il a saisi depuis décembre 2021 la chambre d’accusation de la Cour D’appel d’une requête aux fin d’annulation intégrale de la procédure en raison des irrégularités criardes qu’ils disent constatées. Les conseillers de l’ex directeur de la DGSE et secrétaire général de la présidence et autres dénoncent la séquestration prolongée de leurs clients et un présumé d’extorsion d’aveux sous la torture. Outre, les avocats indiquent qu’une ‘’ plainte ‘’ a été formulée contre les agents publics en l’occurrence l’actuel Directeur général de la Sécurité d’Etat, le colonel Modibo Koné pour des infractions « d’association de malfaiteurs, de tortures, de viols ».

Toujours sur la séquestration prolongée de leurs clients sans jugement, les avocats déplorent la violation de leurs droits fondamentaux et les instructions ou conventions de contre la torture, les traitements inhumains et dégradants ratifiés par le Mali. En dénonçant toujours la violation du droit des inculpés, les avocats ont évoqué l’article 7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants… ».

Pour rappel, la chambre d’accusation du tribunal de Grande instance de la commune 6 de Bamako a ouvert depuis le dernier trimestre de 2021 une information judiciaire pour « association de malfaiteurs », « tentative de coup d’État » et « complot contre le gouvernement » contre ces 25 personnalités civiles et militaires.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

