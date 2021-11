Au Mali, le panel des hautes personnalités de la Refondation chargé de l’organisation des Assises nationales de la refondation a annoncé, dans un communiqué datant du 22 novembre dernier, le décalage des dates.

-maliweb.net- La tenue de la phase nationale des assises initialement prévue dans la dernière semaine de décembre 2021 n’est plus à l’ordre du jour. Un communiqué signé du président du panel des hautes personnalités de la Refondation, Zeini Moulaye, informe d’un énième report. « En raison des concertations entamées, depuis sa prise de fonction, avec les forces vives de la nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive , les dates de la tenue des Assises Nationales de la Refondation ont été décalées », peut-on lire dans le communiqué du Panel. Les autorités maliennes annoncent qu’un nouveau chronogramme des assises sera proclamé à l’issue des concertations en cours. Cependant le panel reste convaincu que les forces vives demeurent mobilisées pour une participation active et de qualité aux assises qui peinent à voir le jour.

La tenue des assises demeure un point de discorde entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique. Depuis la semaine dernière, le Président de la transition et les membres du Panel ont entamé une série de concertation avec les forces vives de la Nations après les démarches du Ministre en charge de la Refondation. A Koulouba, la majorité des groupements politiques et des mouvements politiques reçus par le Chef de l’Etat ont confirmé leur participation aux assises nationales.

Mais, le Chef de l’Etat comme son premier ministre ont été confronté au refus d’une coalition de partis politiques de participer aux assises. Ces partis réunis au sein du cadre d’échange des partis politiques pour une transition réussie exigent au gouvernement de dissocier la tenue des assises à la publication du chronogramme des élections générales en vue. Ils insistent pour que les autorités de la transition organisent les élections législatives et présidentielles à la date du 27 février 2022 pour rendre le pouvoir à un Président par suffrage universel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

