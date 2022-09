Faire la paix est toujours plus noble et bénéfique pour un pays. Je pense que le Mali qui a en grande partie raison sur la façon dont la Côte d’Ivoire a envoyé ses hommes dans notre territoire,peut prendre de la hauteur, en profitant de la présence des trois chefs d’état de la CEDEAO pour montrer que nous sommes comme toujours un pays de paix , de solidarité et de l’unité africaine et non un pays agressif. Nos autorités doivent donc au nom de nos valeurs et en l’honneur des chefs d’état qui se sont déplacés pour venir au Mali pour promouvoir la paix , accepter de libérer les 46 ivoiriens détenus chez nous.

Un tel geste ne fera que rehausser l’image du Mali auprès des populations africaines et de celles du reste du monde.

Opinion d’un citoyen lambda !!!!

