Comment et que serait-ce Adam en apprenant ce qu’il advient de ce monde, barbare et dirigé par des gens à la tête de ces États qui mettent en avant leur indépendance pour contester à d’autres, leur souveraineté ?

Un an déjà qu’il a quitté la scène ! Et depuis un an qu’on ne l’entend plus, ni ne le voit guère et ne lis plus ce qu’il écrivait déjà, puisque l’écrivain a cessé de Greater, faute de lecteur. Comment et que serait-ce Adam en apprenant ce qu’il advient de ce monde, barbare et dirigé par des gens à la tête de ces États qui mettent en avant leur indépendance pour contester à d’autres, leur souveraineté ?

De l’OUA à l’UA, l’intangibilité des frontières n’est plus entendue au sens dit par Adam. Le pouvoir se gagne dans les urnes trouées ou au bout du pistolet.

Pourvu qu’il s’agisse de ré-fondation de l’Etat et de la Nation, avec tout le peuple avec.

Objectif noble qui permet de se hisser à la tête d’État failli. Certains sont des pourfendeurs et beaucoup, des laudateurs. Depuis un an, Adam s’est arrêté d’observer toute cette foule qui ne l’inspire plus, tous ces événements qui l’auraient aspiré s’il était resté, s’il s’était maintenu dans la foule, contre son gré et sans goût.

Cette cadence infernale de gens qui disent une chose et son contraire que même la VAR n’aurait détectée le caractère à la fois faux et mensonger. Le faux qui ne se distingue de l’ivraie ne dit plus vrai.

Ces vaillants hommes ici-bas ne méritent même pas et même plus le DJANDJO sonné par Adam …

Adam a décidé de ne plus se mêler de rien ici et dans ce monde ambiant.

De là où il est, il contemple la terre sur laquelle vivent ceux-là et du ciel où il est …il se dit : merci au tout puissant de m’avoir fait échapper à temps et pourvu que les autres ne s’engouffrent pas !

Dors en paix !

Vis ta vie et reste le grand que tu es et que l’on pense que tu as été.

Mamadou KONATE

Commentaires via Facebook :