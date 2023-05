Le maire du District de Bamako était le 1er mai au marché Dossolo Traoré de de Médine pour assister à l’assainissement dudit marché organisé par les femmes leaders du District de Bamako. L’occasion a été saisie par le patron de l’hôtel de la ville de Bamako pour faire un constat sur l’état de l’assainissement en sillonnant à pied les coins et recoins du marché.

Très satisfait de cette initiative, le maire a qualifié cet acte de très fort surtout en cette journée de 1er mai. Les femmes leaders du District de Bamako est une association qui a émergé dans le marché présidée par Mme Touré Alimatou Diop. Ces femmes ont sillonné les différents marchés de Bamako pour mettre en place un bureau au nom de tous les marchés de Bamako.

Le maire Adama Sangaré a salué les femmes pour leur détermination, il les a rassurées de son accompagnement et celui du gouvernement. En effet les hautes autorités de la transition se retrouvent tous les mercredis au ministère de l’Administration territoriale autour de cette question d’assainissement. Après la ratification du contrat d’Ozone, les hautes autorités de la transition ont décidé que l’assainissement de la ville de Bamako se fera par les moyens nationaux et par les populations de Bamako. “Certes les compétences de l’assainissement sont transférées par les collectivités mais l’Etat a décidé de nous accompagner de façon pratique et c’est dans le cadre de ce pragmatisme que nous sollicitons un changement de comportement”, a expliqué le maire Sangaré. Il dira que Si ces femmes sont mobilisées ce matin de bonne heure dans ce cadre-là, nous sommes dans l’obligation de les accompagner et demander à la presse de sensibiliser toutes les femmes de Bamako afin qu’elles puissent comprendre que l’assainissement ne peut pas être l’apanage seulement de la collectivité, de l’Etat et du gouvernement, ensemble on doit se donner la main pour assainir Bamako.

“Si nous commençons par ça, je suis certain que nous arriverons à bout et Bamako sera propre“, dit-il. Pour sa part, la Président des femmes leaders des marchés du District de Bamako, Mme Touré Alimatou Diop, dira que cette idée est venue des femmes qui se sont dites qu’elles sont des femmes et qu’elles peuvent aider la mairie dans l’assainissement des marchés de Bamako. “Nous comptons procéder ainsi dans tous les marchés de Bamako. Nous appelons à nos sœurs femmes de ne pas attendre la mairie pour assainir, elles doivent être les actrices de l’assainissement“, a conclu la présidente.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :