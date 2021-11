Une année après son décès (le 10 novembre 2020), les inconditionnels du défunt Président de la République, Amadou Toumani Touré « ATT » se remettent peu à peu de sa douloureuse disparition et décident de perpétuer la mémoire de l’ancien Chef de l’Etat, à travers plusieurs actions dont l’organisation du tournoi de football dénommé Mémorial ATT Vacances avec une édition spéciale prévue du 18 au 25 décembre prochain à Mopti.

L’édition spéciale du Mémorial ATT Vacances 2021constitue un espace récréatif et de brassage culturel. En initiant cette édition à Mopti, les organisateurs que sont les amis et sympathisants de l’ancien Président du Mali expliquent vouloir non seulement lui rendre hommage dans sa ville natale, mais comptent également contribuer au renforcement de l’unité nationale par le brassage des jeunes venus de toutes les circonscriptions administratives et favoriser le développement du football de masse afin de préserver la santé physique et mentale de la jeunesse qui constitue le socle de la nation.

De ce fait, pour le retour de la compétition qui s’appelait Super Coupe ATT quand le Président était encore en vie, les organisateurs ont retenu pour cette édition spéciale dénommée Mémorial ATT Vacances les équipes qualifiées à la phase finale de l’édition 2011 qui fut la dernière édition avant la disparition du général ATT.

Ainsi, ce sont 9 équipes qui prendront part à l’édition de cette année. Elles ont ainsi été réparties entre 3 poules de 3 équipes (Poule A : Mopti, Tombouctou, Koulikoro. Poule B : Bamako, Gao, Sikasso. Poule C : Ségou, Kidal, Kayes). A l’issue des matches de poules, les 3 premiers plus le meilleur 2e de l’ensemble des 3 poules se qualifient pour les demi-finales.

En marge de la compétition de football, d’autres activités sont également prévues par les organisateurs telle que la délocalisation de l’exposition photos sur le regretté Président de la Pyramide du Souvenir de Bamako au Stade Baréma Bocoum de Mopti. Aussi, un accent particulier sera mis sur la distribution gratuite de masques et l’installation de kits sanitaires en ce temps de Covid-19.

En évoquant l’apport du tournoi ATT, le président du Comité national d’organisation, Mangal Traoré, a rappelé que la compétition a permis de révéler des talents tels que le portier international des Aigles, Djigui Diarra (joueur de l’équipe de Bamako en 2011), l’attaquant de l’équipe nationale Adama Niane (sacré meilleur buteur de l’édition 2005 avec l’équipe de Mopti) sans oublier l’arbitre Fifa, Ousmane Diakhaté (qui a arbitré des matches de l’édition 2011) et l’entraîneur Dallamané Diallo, ancien du Stade malien de Bamako, recordman de trophées au Mali.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :