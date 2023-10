Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion sociale : «La Fondation Orange toujours aux côtés de l’Etat», selon Colonel Assa Badiallo Touré

Orange Mali a célébré le 26 Octobre 2023, la «Journée de la solidarité Fondation Orange Mali», sous la présidence de la ministre de la santé et du développement sociale qui a rappelé que la Fondation Orange a toujours exprimé son engagement à la solidarité plurielle, au bénéfice des couches vulnérables, aux côtés de l’Etat pour la célébration du «Mois la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion sociale.

Le mois de la solidarité est placé cette année sous le thème «La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura».

Partager pour soulager

Depuis 17 ans, la Fondation Orange Mali est partenaire aux côtés de l’Etat, pour magnifier «Octobre», le mois de la solidarité par excellence au Mali. Pour faire davantage d’heureux bénéficiaires à cette occasion, elle a décidé d’investir quelque 800 millions de FCFA dans quatre axes : Santé, Éducation conventionnelle et numérique, Culture et solidarité. Quatre axes non moins prioritaires pour les autorités de la transition.

Ainsi dans le cadre de la santé, priorité des priorités, Orange poursuit sa dynamique de «pansement» des plateaux techniques avec notamment l’achat de 2000 kits de césarienne pour les centres de santé, de 2 véhicules utilitaires de 5 places pour la collecte de sang au compte du Centre National de Transfusion Sanguine (C.n.t.s), de 20 motos ambulances pour les localités les plus éloignées du pays. Ce n’est pas tout. Une caravane pour des consultations ophtalmologiques et pédiatriques, sillonne les cercles de Tombouctou (Goundam, Diré, Niafunké, et Gourma Rharous), pour donner encore plus de sens à l’intervention de la Fondation Orange cette année.

L’autre axe-phare est l’éducation. Dans ce cadre, pas moins de 105 écoles numériques, 10 maisons digitales et 2 fablabs solidaires sont déjà opérationnels à Bamako et dans les régions du Mali, avec plus de 60. 000 bénéficiaires. Les actions dans le domaine de l’éducation ont apporté beaucoup de soulagement à Lahandy dans le cercle de Manantali, notamment avec le module scolaire composé de 3 salles de classes, 2 blocs de 3 latrines, un bureau magasin, un point d’eau et la réhabilitation d’anciennes salles de classe. Tiécoro Dabo, professeur d’Allemand à Macina est venu de cette localité spécialement pour «dire merci à Orange Mali et son partenaire World Vision, pour avoir construit des salles de classe et œuvré à la réhabilitation d’anciennes salles de classes à Lahandy. Aujourd’hui, je suis comblé», a-t-il déclaré. Pour la petite histoire, c’est cet enseignant qui avait marché de Lahandy à Bamako, soit plus de 500 km, pour solliciter auprès des autorités la rénovation des anciennes salles de classe de Lahandy. «Dieu merci, aujourd’hui, grâce à Orange Mali, ces écoles sont sur pied !», s’est-il exclamé.

Pour le Directeur général d’Organe Mali, Aboubacar Sadikh Diop, la solidarité est une valeur chez Orange. La preuve : «une donation d’une valeur de 60 millions de FCFA, composée de denrées, kits scolaires, moulins, tricycles, va être distribuée aujourd’hui ».

La ministre de la Santé et du Développement social, qui a présidé la cérémonie a témoigné la reconnaissance des autorités aux actions de la Fondation Orange Mali, toujours fidèle à « sa tradition d’œuvrer toujours aux côtés de l’Etat sur différents chantiers de développement».

Ousmane Tangara

