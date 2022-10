La Fondation Orange Mali en ce mois dédié à la solidarité manifeste une nouvelle fois sa générosité. Le jeudi 27 octobre 2022, elle a effectué une donation de médicaments d’une valeur de 2 millions à l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l’enfant (AMALDEM), et équipé l’ hôpital du district de la Commune IV de matériels de dernière génération pour un montant de 38 millions de FCFA.

Une délégation de la Fondation Orange Mali (FOM) conduite par son administratrice générale, Mme Coulibaly Hawa Diallo s’est rendue successivement à l’hôpital du District de la CIV puis à l’AMALDEM .

La visite de l’hôpital a concerné la salle de radiographie dont elle a équipé de matériels de dernière génération constitués de capteur plan avec post de traitement pour la radio Carestream Heath INC compatible avec imprimante AGFA) pour un coût estimé à 38 millions de FCFA. Comme souligné par les responsables de l’hôpital et l’administrative générale de la FOM, ces équipements vont contribuer à améliorer la productivité et la qualité des services de cette unité de l’hôpital. Selon le premier responsable de ce service, cette dotation va leur permettre de réaliser entre 15 à 20 consultations radiographiques par jour. De plus, il assure que les résultats des radios effectués seront systématiques. Il est renchéri par le représentant du médecin –chef, le Dr Amaguiré SAYE qui a chaleureusement remercié la généreuse donatrice tout en soutenant que la contribution va inéluctablement améliorer la qualité de leur service. Comme rappelé par l’administratrice générale de la FOM, c’est depuis 2006 que la fondation est investie aux côtés des autorités compétentes et sociaux, et ceux sont 8 milliards de FCFA qu’elle a investi aux mieux-être des populations les plus défavorisées dans divers domaines afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’Etape de l’AMALDEM n’a pas été différente de celle de l’hôpital. En effet, à l’image des responsables de l’hôpital ceux de l’ AMALDEM ont à leur tour vivement remercié la fondation Orange Mali pour ses nombreux élans de solidarité. La présidente de l’AMALDEM, Yasmina Sanogho déclare un partenariat de 13 ans entre leurs deux structures. Elle témoigne de divers appuis de la fondation à l’AMALDEM parmi lesquels on note le parrainage de 40 enfants déficients intellectuels de parents démunis, des dons de produits alimentaires, de médicaments, de jouets etc. Notons que ces activités s’inscrivent dans le cadre de la célébration du mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

