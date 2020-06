Mouvement anti-IBK : ce qu’on en dit hors de Bamako

Kayes aussi

À plus de 900 km de Sikasso, à Kayes, où environ un millier de manifestants ont fait écho à la capitale vendredi dernier avec le slogan « IBK dégage », Amara Sidiki Dagnoko, enseignant et correspondant de quotidien l’Indicateur du renouveau, prolonge ce constat : « Les gens ne se retrouvent plus dans les institutions, ça ressort dans beaucoup de discussion, aujourd’hui, il y a une rupture sociale entre les institutions, la République et les gouvernés, c’est très marqué et ça engendre aujourd’hui ce ras-le-bol et ces manifestations », explique-t-il.

Mopti s’interroge

Dans la région de Mopti, centre du pays, à Sangha, haut lieu de la culture dogon, plongé depuis quelques années dans un conflit sanglant qui oppose des groupes armés peuls à des milices dogons, même si on suit les événements à Bamako, on n’est pas vraiment sur les mêmes revendications : « Vendredi, personne n’est sortie pour ça. Ici quand on marche, c’est pour des coupures de courant. Le pays est très mal géré, nous en sommes conscients, mais est-ce que le départ d’IBK est la solution ? Qu’est-ce que le Mali va devenir ? Moi, je suis légaliste, je préfère qu’on respecte les institutions, même si, pour moi, c’est la Cour constitutionnelle qui est en cause. C’est bien qu’on menace le président, c’est bien que les gens montrent qu’ils sont conscients, mais pour nous, la démission n’est pas la solution », explique Ali Inogo Dolo, maire de la commune.

Tombouctou indifférente ?