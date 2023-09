OCLEI-SYNTADE : Guerre à fleurets mouchetés

Rien ne va plus entre l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei) et le Syndicat national des administrations de l’Etat (Syntade). La raison serait, la volonté de l’Oclei d’avoir accès aux données domaniales et foncières. Moumini Guindo, le président de l’Oclei, en voulant pénétrer le secret de certaines propriétés, s’est heurté à l’opposition du syndicat des domaines.

Contrairement à une idée insidieusement répandue, la direction nationale des domaines n’y est pour rien. Le livre foncier est du ressort exclusif du chef de bureau des domaines des cercles et du district. Ce qui est d’ailleurs à l’origine de l’appellation “Conservateur” des domaines, (qui date du temps colonial). De ce fait, chaque chef de bureau des domaines est pénalement responsable dans l’exécution de ses missions.

Le Syntade, dirigé par Yacouba Katilé, également secrétaire général de l’UNTM et président du Conseil économique, social et culturel (Cesc), s’oppose à ce qu’il considère comme une “intrusion” dans les données personnelles. Ce que le syndicat avait rejeté et qui avait fait l’objet d’un bras de fer arbitré en son temps par le Président de la République IBK.

A K.

Commentaires via Facebook :