Œuvres sociales du président de la Transition : Neuf nouveaux forages inaugurés

Ces ouvrages portent à 44 le nombre de points d’eau réalisés dans le cadre des œuvres sociales du chef de l’État



«Vous avez vu ce qui se passe dans le Mali profond. Si à Bamako ou dans d’autres villes les femmes, après la 3è échographie, cherchent les habits pour célébrer le baptême de leurs enfants, dans certaines localités, nous avons vu des femmes qui font toute leur grossesse sans faire une seule consultation prénatale et n’ont même pas d’eau pour se laver après l’accouchement».

C’est en ces termes que la conseillère spéciale, visiblement émue, évoque l’intérêt et la pertinence des œuvres sociales du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Le colonel Assan Badiallo Touré intervenait au terme d’un périple de quatre jours (du 15 au 18 septembre) qui a vu l’inauguration de neuf forages au profit des populations des Cercles de Barouéli (3), Bla (1), Macina (1) et Ségou (4), respectivement les villages de Tigui, Kombre, le lycée public de Macina, Konodimini, Moussokorobougou, Ségou-Bougouni et Kambri, etc.

Elle était à la tête d’une délégation composée du chef de cabinet du président de la Transition, Oumar Traoré. Ces neuf réalisations portent à 44 le nombre de forages inaugurés dans le cadre des œuvres sociales du chef de l’État, depuis son lancement. Lors de son investiture, le 7 juin dernier, le président Goïta s’était engagé à consacrer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux actions sociales au profit des populations nécessiteuses de Bamako et de l’intérieur du pays.

D’où la joie et la satisfaction des bénéficiaires. «Aucune vie n’est possible sans l’eau. Elle est la source de la vie. On ne saurait parler d’une meilleure santé sans eau potable.

Nous avions des problèmes d’eau pour laver les dames après l’accouchement», a expliqué le directeur technique du Centre de santé du village de Tigui (Commune rurale de Barouéli), Sékou Diarra.

