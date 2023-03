Paix et cohésion sociale : L’Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises en gestation

Le Conseil des ministres du mercredi ​dernier ​(1er mars 2023) a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de l’Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises.

«Depuis son accession à l’indépendance, le Mali a connu des crises qui ont conduit à des violations graves des Droits de l’Homme, porté atteintes à la stabilité institutionnelle, à la paix, à l’unité nationale et ébranlé les fondements du vivre ensemble», a rappelé le document soumis au conseil par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale (APR).

Et de souligner que la crise multidimensionnelle de 2012 s’est caractérisée par les assassinats, enlèvements de personnes, tentatives d’enlèvements, menaces, disparitions, viols, amputations, flagellations, vols et destructions de biens et de patrimoines culturels.

Et c’est pour faciliter le dialogue, le pardon, le vivre ensemble et les réparations en faveur des victimes de ces évènements que le gouvernement a créé la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) et adopté la Politique nationale de réparation et son plan d’actions 2021-2025. L’objectif général de cette Politique est de restaurer la dignité des victimes en leur accordant par voie administrative des mesures de réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait des violations des Droits de l’Homme commises en lien avec les crises depuis 1960.

Les projets de texte adoptés créent, sous la forme d’Autorité administrative indépendante, l’Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises avec pour mission d’assurer la gestion des réparations des préjudices causés par les violations graves des droits de l’Homme lors des crises au Mali depuis 1960 en faveurs des victimes ou leurs ayants droit.

Commentaires via Facebook :