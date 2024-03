Cinq agents du Pari mutuel urbain du Mali (PMU-Mali) ont été admis à la retraite pour le compte de 2023. Pour remercier et rendre hommage à ces retraités pour le service rendu, la direction générale du PMU-Mali a organisé à leur intention une fête, le vendredi 1er mars 2024 à l’hôtel de l’Amitié. La cérémonie, présidée par le président du conseil d’administration du PMU-Mali, Kafogo Coulibaly, qui avait à son côté le directeur adjoint technique, Mamadou Touré, a été une occasion de remise de cadeaux et d’attestations de reconnaissance aux retraités.

Les cinq retraités sont Guèye Maïmouna Maïga, Djeidy Sylla, Sounkalo Doumbia, Gaston Kéita, Hamidou Bagayoko. La cérémonie a été une occasion, pour les responsables de PMU, de remercier et féliciter les 5 retraités services rendus durant leur carrière. Le responsable de la direction du marketing, Baye Guindo, a tenu à rendre hommage aux partants.

Selon M. Guindo, la fête est un moment de partage d’émotions et d’hommage aux retraités de 2023. “Nous sommes réunis pour fêter le départ à la retraite de 5 de nos éminents collègues. Chers retraités, nous souhaitons que les empreintes que vous laissez au PMU-Mali ne s’effacent pas. Et ce qu’ils ont pu enseigner par leur exemple reste bien encré dans nos esprits. Il s’agit des valeurs, de fidélité, de loyauté, de dévouement qui sont inestimables au sein d’une entreprise. Ces valeurs assurent la bonne marche des affaires indispensables à la réussite de l’entreprise. Tout au long de ces années passées parmi nous, chers retraités, vous avez produit des changements dans la méthode de travail.

Vous avez toujours su prouver vos facultés d’adaptation avec une attitude positive à l’égard des nouveautés qui n’ont pas toujours été perçues, nous le reconnaissons. Le travail que vous avez accompli compte parmi les richesses de PMU-Mali. Car chaque pierre posée à l’édifice participe à sa réalisation. Mille cadeaux ne suffiraient pas à remplacer les services rendus par nos retraités dans son ensemble. Aussi, avons-nous opté pour un lot de cadeaux symboliques comprenant des attestations de reconnaissances, du basin, du bogolan et quelques gadgets de PMU-Mali.

Chers retraités, sachez que les portes de PMU-Mali seront toujours ouvertes pour vous. Et lorsque vous aurez des moments de libres, il nous serait agréable de vous revoir à l’occasion d’une petite visite. Vous avez notre affection et nos pensées pour cette nouvelle vie qui démarre pour vous. Chers collègues, il ne nous plus qu’à vous souhaiter une bonne retraite et qu’il y ait de bons moments”, a-t-il déclaré.

Au nom du directeur général empêché, Mamadou Touré a précisé que la fête s’inscrit dans le cadre d’une reconnaissance envers les 5 travailleurs qui ont passé une bonne partie de leur vie à travailler et à contribuer au développement du PMU-Mali. “Nous ne pouvons que leur souhaiter un repos bien mérité après tant d’années de labeur et des efforts consentis au prix de multiples sacrifices. Nous leur souhaitons bon vent, une longue santé, une longue vie dans leur nouvelle vie de retraités et pour pouvoir bien jouir de cette leur retraite qui ont fait valoir leur droit à la retraite et qui, durant leur carrière, ont tout donné au PMU-Mali. C’est une tradition, chaque année, les travailleurs de PMU-Mali se réunissent pour rendre un vibrant hommage à ceux qui doivent aller à la retraite.

Chers retraités, le Directeur général me charge de vous transmettre ses sincères remerciements pour votre engagement quotidien, pour les défis relevés par vos efforts souvent au risque plusieurs sacrifices et par votre sens élevé de la responsabilité qui ont permis aujourd’hui de bâtir un PMU-Mali performant. C’est le lieu également pour moi de vous témoigner au nom de la direction générale de PMU-Mali toute notre gratitude. Chers retraités, vous pouvez aujourd’hui partir la tête haute car vous avez bâti une entreprise performante au service du développement du pays.

Soyez sûrs que vous restez toujours dans la grande famille du PMU-Mali et soyez en fiers. Je formule les vœux les plus ardents et demande au Tout Puissant Allah pour donner une bonne santé, une longue vie afin de rendre chaque année un hommage mérité aux retraités. Aujourd’hui, nous souhaitons un bon développement au PMU-Mali”, a indiqué Mamadou Touré.

Au nom des retraités, Moussa Goïta a remercié les responsables de PMU-Mali d’avoir organisé la fête pour leur départ à la retraite. Il a souhaité une bonne retraite à tous les travailleurs de PMU-Mali. Il a réitéré l’accompagnement des retraités pour la bonne marche de PMU-Mali. *

Siaka Doumbia

