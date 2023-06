Moov Africa Malitel en partenariat avec Orabank-Mali, a organisé, le mercredi 21 juin 2023, une cérémonie pour lancer officiellement le service Bank to Wallet/Wallet to Bank, c’est à dire nos comptes Orabank dans notre compte Moov money et vice versa. L’objectif est de donner un nouvel éclat aux différentes entités pour le plus grand bonheur des clients communs.

Cette cérémonie de coopération entre Moov Afriva Malitel et Orabank a enregistré la présence de Abdel Aziz Biddine, directeur général de Moov Africa Malitel ; Mme Diarra Tiguida Guindo, directrice générale de Orabank-Mali ; Sidi Mohamed Dembélé, secrétaire général de Moov Africa et tous les chefs de services d’Orabank et de Moov Africa Malitel. Selon le DG de Moov Africa Malitel, avec le service Bank to Wallet, Orabank et Moov Africa Malitel ont désormais la possibilité de lier leurs comptes Orabank à leurs comptes Moov money et vice versa.

” Moov Africa Malitel s’est engagé à relancer son activité de mobile money depuis un certain temps. Cette relance a d’abord commencé par un changement en terme technique, un changement d’identité, de mobicash à moov money en impliquant de stratégies politiques. Moov money a initié le lancement de nouveaux services et à multiplier de partenariat stratégique. L’un des partenaires stratégiques est Orabank, une banque de référence et très dynamique pour le secteur “, a indiqué Abdel Aziz Biddine.

A l’entendre, ce partenariat avec Orabank est très bénéfique pour leurs clients communs. ” En effet, notre partenariat qui concerne le Bank to Wallet, permet aux clients de moov money et d’Orabank de transférer de l’argent de leurs comptes bancaires à partir de leurs comptes moov money ou de transférer de l’argent de leurs comptes moov money à partir de leurs comptes Orabank. Ainsi, quand on a un compte bancaire à Orabank, on peut payer ses abonnements, ses factures d’eau et d’électricité. Le client peut aussi faire de payement marchand auprès des partenaires marchands mobile “, a expliqué le DG.

Il a ajouté que le client peut également transférer de l’argent à ses proches à partir de son compte Orabank en utilisant le service bank to wallet.

Mme Diarra Tiguida Guindo, directrice générale de Orabank-Mali, a signalé qu’ils n’ont pas hésité à participer à ce projet parce qu’au niveau de leur banque, depuis quelques années, ils ont une stratégie qui est de développer la banque en proposant des solutions innovantes à leurs clients et la bank to Wallet et Wallet to bank fait partie de cette solution innovante aujourd’hui. Elle a déclaré avoir signé ce partenariat avec fierté avec Moov Africa Malitel parce que cela permettra aux clients d’avoir une flexibilité et une commodité en toute sécurité de faire des opérations sur leurs comptes courants, consulter le solde de leurs comptes et d’avoir accès à un certain nombre d’éléments.

Pour terminer, elle a remercié les deux équipes techniques pour leur professionnalisme qui a abouti à la signature de cette convention.

Marie Dembélé

