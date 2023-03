Pharmacie Populaire du Mali (PPM) : Plus de 18 milliards F CFA pour faire face aux défis de l’exercice 2023

La 91e session ordinaire du conseil d’administration de la Pharmacie populaire du Mali s’est tenue le mardi 21 mars dans la salle de conférence de la structure. De ces travaux, il ressort que le projet de budget pour 2023 se chiffre à la somme de 18 749 890 043 F CFA en produits et à 14 914 707 226 F CFA en charges, soit un résultat d’exploitation prévisionnel de 3 808 185 817 F CFA.

Dans son mot de bienvenue aux administrateurs, le PDG de la Pharmacie Populaire du Mali Mamady Sissoko a rappelé que le gouvernement du Mali fait de cette structure un outil privilégié en matière d’approvisionnement, de stockage et de distribution de médicaments essentiels dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale pharmaceutique.

A cet égard, a-t-il poursuivi, la PPM joue un rôle fondamental pour assurer la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels de qualité au Mali, en tant que fournisseur principal dans le secteur public.

“Avec l’institutionnalisation de la gratuité de la prise en charge de certaines pathologies, la PPM œuvre chaque année à rendre disponibles auprès des programmes nationaux les intrants de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme chez la femme enceinte et les enfants de 0 à 5 ans ainsi que les kits de césarienne, etc. Ainsi, au titre de l’année 2021, la PPM a approvisionné le secteur public à hauteur de 21,780 milliards de FCFA. En 2022, ce montant est estimé à 9,367 milliards de FCFA nous permettant ainsi d’assurer un taux moyen de disponibilité des produits du panier à hauteur de 81 %, un taux moyen de disponibilité des produits de forte rotation hauteur de 63 % et un taux moyen de satisfaction des commandes reçues des programmes à hauteur de 90 % et cela dans un contexte international marqué par la rupture des produits pharmaceutiques”, a révélé le PDG.

Selon lui, en termes de chiffres, la PPM, après avoir renoué avec la croissance en 2019, a vu son chiffre d’affaires accroitre progressivement pour atteindre 27 394 103 502 F CFA en 2021 avant de connaitre un fléchissement en 2022 avec une réalisation de 15 747 243 396 F CFA. Cette baisse, d’après lui, s’explique en grande partie par l’affaiblissement des ventes directes d’une part et d’autre part, par le contexte sécuritaire et socio-économique de notre pays.

A cela, il faut ajouter les difficultés de recouvrement auprès de l’Etat. Toute chose qui impacte selon le PDG les performances de l’entreprise. En dépit de ces difficultés évoquées, il s’est réjoui du résultat atteint par la structure.

“Malgré toutes les difficultés que nous connaissons, les travailleurs de la PPM ont pu réaliser 52 % de leurs objectifs de ventes avec un résultat d’exploitation provisoire de 1,517 milliard de F CFA en 2022. Ces résultats forts encourageants de 2022 nous permettent d’afficher d’autres ambitions pour l’exercice 2023”, a-t-il précisé.

Pour ce qui est du projet de budget de cette année, il a rappelé qu’il s’inscrit dans le continuum de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la PPM pour la période 2021-2025.

Ainsi, le projet de budget pour 2023 se chiffre à la somme de 18 749 890 043 F CFA en produits et à 14 914 707 226 FCFA en charges, soit un résultat d’exploitation prévisionnel de 3 808 185 817 F CFA. Ce résultat très ambitieux, à en croire le PDG de la PPM, prouve à suffisance l’engagement et la motivation de l’ensemble des travailleurs.

Ce projet de budget s’articule, selon M. Sissoko, autour de certains objectifs. Il s’agit d’accroitre annuellement le chiffre d’affaires de 10 %, améliorer le taux moyen de satisfaction des commandes ; poursuivre l’implémentation de SageX3 et son interopérabilité avec d’autres outils de gestion (OSP-Santé, DHS12) ; réaliser les études architecturales des entrepôts modernes préfabriqués des régions de Sikasso, Ségou et Gao.

Il ambitionne aussi d’initier le processus de certification de la PPM, initier les formations de renforcement des capacités des ressources humaines ; finaliser l’étude sur l’évaluation des couts des prestations de la PPM ; réduire le taux de péremption ; élaborer le plan de communication, procéder à l’évaluation à mi-parcours du plan stratégique de développement de la PPM, de poursuivre l’acquisition des moyens logistiques roulants ; réaliser des travaux d’infrastructures, procéder à la numérisation des archives.

En somme, pour le PDG de la PPM, il ne saurait y avoir d’entreprise performante sans ressources humaines compétentes et motivées. C’est pourquoi il a félicité et remercié l’ensemble des travailleurs de la PPM et particulièrement le comité syndical pour le maintien du climat social apaisé. Il a saisi cette occasion pour inviter le personnel à plus d’engagement afin d’accomplir la mission de service public au bénéfice de nos populations.

Kassoum Théra

