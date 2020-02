La Pharmacie Populaire du Mali (PPM) a connu deux années consécutives de résultats négatifs. Cette époque est désormais révolue. L’annonce a été faite par le PDG Mamady Sissoko, ce jeudi 20 février, à la 86ème Session du Conseil d’Administration de la PPM.

Trois points étaient au menu de ce Conseil d’Administration: l’adoption du procès-verbal de la Session Extraordinaire du CA tenue le 16 mai 2019; la validation du rapport d’activité 2019 et du budget 2020; et la revue de l’organigramme de l’établissement. Par rapport à 2019, il ressort qu’elle a été marquée par le retour de la performance au sein de la PPM. En effet, «après deux années de résultats négatifs, la PPM a réalisé un chiffre d’affaires de 14 milliards 323 millions de FCFA contre une prévision de 10,722 milliards FCFA», a indiqué le PDG.

Ces résultats, assure Mamady Sissoko, se traduisent en termes d’Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) par des taux de disponibilité variant entre 89% et 77% pour les kits de césariennes, les intrants de paludisme, les antituberculeux, les intrants d’ARV et les médicaments du panier. Pour parvenir à ces résultats, la PPM a mis en cause sa gouvernance. Un audit organisationnel et financier a été réalisé. Cela a abouti à l’élaboration d’un nouvel organigramme avec la création d’un département régional du district et la création d’une division de la comptabilité matières et de gestion.

Après avoir réussi à instaurer un climat social apaisé, la PPM entend lancer des mesures ambitieuses pour «accroitre le taux moyen de disponibilité à plus de 90%». Ainsi, en 2020, la PPM finalisera son informatisation intégrale; les études architecturales des entrepôts modernes préfabriqués des régions de Sikasso, Ségou, Gao, Tombouctou, la PPM centrale et de certains magasins en bail seront finalisées; les taux de péremption des médicaments sera réduit au strict minimum; une expertise immobilière permettra de valoriser le patrimoine de la PPM; le département régional du district de Bamako sera opérationnalisé…

La traduction de ces objectifs en réalité nécessite un chiffre d’affaires ambitieux. C’est pourquoi le budget prévisionnel est de 16 416 477 170 FCFA, soit un accroissement de 15% par rapport à la réalisation de 2019 avec un résultat brut prévisionnel de 1 871 088 144 FCFA.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

