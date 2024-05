Politique : Oumar Tatam Ly de retour

Son come-back s’est effectué dans la journée du samedi 04 mai 2024, au Centre international de Bamako où il fit une brève apparition pour échanger avec le Président du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. L’ancien Premier ministre a reçu le courrier comprenant les Termes de Référence adressé aux anciens chefs de gouvernement et a préféré venir à la rencontre du Comité de Pilotage et de son Président par respect aux ainés. En effet, il considère Ousmane Issoufi Maiga comme un oncle et les confrères ayant relayé cette audience ont aussi fait cas du fait que le banquier international est définitivement de retour au bercail qu’il aime tant pour y amorcer désormais une vie de retraité de la BECEAO”. Oumar Tatam Ly a ainsi l’occasion de vivre les réalités locales du pays pour éventuellement postuler à la présidentielle. Il faut noter qu’en 2018, il était cité parmi les prétendants à la colline du pouvoir et un mouvement pour son compte avait même vu le jour et investi les rues de la capitale à coups d’affiches à tous les rond-points. L’intéressé bottera finalement en touche en se déclarant non partant et nullement intéressé par une candidature concurrentielle de celle d’IBK dont il fut le Premier.

Resté discret depuis, il sort le nez à un moment où le Mali s’apprête à clore l’ultime chapitre du Dialogue Inter-Maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. Il est clair que les prises de position et actions posées par le PM de l’ère RPM seront suivis de près au cas où il y prenait une part active.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :