Populations sinistrées par les inondations : Les Etats-Unis mobilisent près de 74 millions CFA pour faire aux besoins essentiels

Pour faire face aux inondations dévastatrices et en réponse à la déclaration de catastrophe nationale du 23 août, l’USAID a alloué 125 000 dollars (plus de 73,9 millions de francs CFA) à l’UNICEF et à la Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge pour fournir de la nourriture, des abris, et des produits essentiels aux foyers touchés à Bamako et dans les zones affectées.

«Cette assistance aidera à coordonner le plan de réponse national et à atteindre les Maliens à Bamako ainsi que dans d’autres zones gravement touchées avec des produits essentiels tels que de la nourriture, des abris, de l’eau, ainsi que des produits sanitaires et d’hygiène. Cette assistance complète les efforts en cours de l’USAID», a indiqué un communiqué publié jeudi dernier (29 août 2024) par l’ambassade des Etats-Unis au Mali.

A noter que dans le cercle de Bla (région de Ségou), l’USAID a financé la distribution de seaux, de nourriture, de comprimés de purification d’eau, d’ustensiles de cuisine, de matelas, d’huile, de riz et de savon. L’organisme d’aide des USA a également «contribué à la distribution de 2,5 tonnes de biscuits énergétiques et a fourni cinq véhicules pour aider aux évacuations».

Le gouvernement des Etats-Unis, a précisé le communiqué, est «déterminé à soutenir le gouvernement malien dans la gestion de la crise des inondations sévères qui a touché plus de 7 000 foyers, entraînant plus de 30 décès et 104 blessés». Avec des pluies continues susceptibles d’affecter près de 344 000 personnes cette année, les États-Unis se disent prêts à poursuivre son assistance au Mali dans «ses efforts pour atténuer la crise et soutenir les communautés touchées».

A noter que les Etats-Unis demeurent le plus grand donateur humanitaire et de développement au Mali. Washington a en effet fourni à notre pays plus de 128 millions de dollars (environ 75 669 491 200 F CFA) aux activités humanitaires depuis octobre 2022.

Hamady Tamba

Commentaires via Facebook :