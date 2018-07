Certains membres fondateurs du Mouvement SABATI 2012 ont animé, le samedi 7 juillet 2018, un point de presse pour informer l’opinion nationale et internationale sur la position dudit mouvement par rapport au choix de son candidat à l’élection présidentielle prochaine. Selon la déclaration du mouvement, la désignation faite par Moussa Boubacar Bah concernant le choix du candidat de SABATI 2012 est nul et non avenu : « nous nous désolidarisons totalement de cette décision unilatérale, impopulaire et injuste. »

La conférence était co-animée par le vice-président du Mouvement SABATI 2012, Messamory Konaté ; le secrétaire au développement rural du Mouvement SABATI 2012, Boubacar Tangara ; le représentant de SABATI 2012 de Ségou, Ibrahim Kalilou Fadiga ; le représentant de SABATI 2012 du Nord, Moussa Imran Hama Cissé.

Selon la déclaration lue par le secrétaire au développement rural du mouvement, Boubacar Tangara, les membres fondateurs de SABATI 2012, du bureau national, des bureaux régionaux, des bureaux de cercles, des bureaux communaux, attachés à des valeurs religieuses et sociétales rappellent : « les objectifs du Mouvement SABATI 2012 qui sont entre autre la préservation de notre religion, de notre pays, de nos valeurs sociétales et de nos communes ; le caractère unitaire et solidaire du Mouvement SABATI 2012 ; le rôle que notre leader religieux Cheick Mahmoud Dicko a joué auprès des démembrements du haut conseil islamique, de l’IMAMA et des associations religieuses lors de la création du Mouvement SABATI 2012. Nous invitons toutes les musulmanes et musulmans à travers l’INAFEM, l’IMAMA, League des prédicateurs et des associations religieuses et citoyennes à rester unis au tour de nos leaders religieux», a-t-il déclaré.

Avant de relever les nouvelles exigences du Mouvement SABATI 2012 : «Nous exigeons, entre autres, l’organisation d’un congrès extraordinaire pour choisir des hommes et des femmes qui répondent aux aspirations du Mouvement SABATI 2012 ; le respect des principes du Mouvement SABATI 2012 ; le respect de nos leaders religieux notamment Cheick Mahmoud Dicko, président du Haut conseil islamique, Cheick Hamah Lah M’Bouyé Haïdara de Nioro et Cheick Hachim Haïdara de Ségou et autres ; le respect de l’unité de la communauté musulmane au Mali. Nous recommandons de tous les militants du Mouvement SABATI 2012 de se joindre à cette initiative. »

L’abandon d’IBK

La déclaration porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que la déclaration de désignation faite par Moussa Boubacar Bah concernant le choix du candidat de SABATI 2012 est nul et non avenu, nous nous désolidarisons totalement de cette décision unilatérale, impopulaire et injuste. Pour l’unité de la communauté musulmane au Mali, souligne la déclaration, «nous membres du Mouvement SABATI 2012, réaffirmons une fois encore notre soutien à nos leaders religieux, à travers la désignation du Cherif de Nioro et lançons un appel vibrant a tous les membres et sympathisants du Mouvement SABATI 2012 de l’intérieur comme de l’extérieur d’apporter leur soutien au candidat Aliou Diallo lors des élections présidentielles de 2018 au Mali ».

Moussa Dagnoko

