Le mouvement ‘’Yèrèwolo débout sur les remparts’’ entend relancer les hostilités pour obtenir le départ de la Minusma. Cette annonce a été faite le 5 juillet dernier, lors d’un point de presse tenu à leur siège, au Badialan I.

Les responsables du mouvement ont félicité et salué le peuple malien pour sa résilience contre les sanctions illégales et illégitimes de la Cedeao et ceux des autres pays africains qui ont soutenu le pays à faire face à cette injustice qui, après 6 mois, s’est soldée par la victoire du Mali suite à la décision des chefs d’Etat des pays membre de levée enfin ces sanctions.

En effet, selon le porte-parole du mouvement, ce point de presse est dédié uniquement au renouvèlement du mandat de la Minusma, auquel ils s’opposent catégoriquement. « Nous avons eu la chance depuis 2017 jusqu’à nos jours d’aller dans les régions du Nord ou opèrent les forces onusiennes. Partout où nous sommes allés, la population se plaint de l’inefficacité de cette mission », a rappelé Siriki Kouyaté.

A ses dires, face à cette difficulté, le peuple malien ne peut plus composer avec la Minusma et d’après lui, elle doit partir. Et elle partira comme ce fut le cas de Barkhane et de Takuba.

« La Minusma est présente au Mali, pas pour sécuriser la population, mais pour s’enrichir. C’est incompréhensible de voir qu’avec un tel budget, elle n’arrive toujours pas à mener à bien sa mission. Ce qui prouve qu’elle n’est pas là pour la population mais pour les hommes qui la composent. Ils ont un budget de plus d’un milliard 900 millions FCFA par jour », a-t-il dit.

« Si la Minusma a les moyens d’aller investiguer pour savoir parmi les morts qui est civil et qui est terroriste, elle doit être en mesure de savoir parmi les citoyens vivant qui sont terroristes ou qui ne le sont pas », a-t-il insisté. Avant d’appeler le peuple à se lever encore comme un seul homme pour faire dégager la Minusma hors du pays. Car il estime qu’elle n’a jamais été sincère avec le Mali.

Pour être précis, Moussa Diarra, le secrétaire politique du Mouvement, a déclaré que la Minusma dépense quotidiennement 1 milliard 919 millions de FCFA. Pour lui, si elle donnait cette somme aux forces de défense et de sécurité, depuis 9 ans, l’on ne parlerait plus d’insécurité au Mali. Il estime que la Minusma n’a aucune volonté de faire en sorte qu’il y ait la paix au Mali car, d’après lui, c’est une entreprise juteuse pour ses membres et leurs complices. Le peuple dit non et déploiera tous les moyens nécessaires et légaux pour obtenir son départ de notre sol.

« Cela fait 9 ans, depuis 2013 à 2022 que la Minusma est au Mali. Elle est venue pour trois raisons, à savoir : aider le pays à sécuriser et protéger la population civile, aider le pays dans son processus de paix, d’unité et de réconciliation, aider le Mali à se développer après la guerre. Depuis à son arrivée, le nombre de civils tués a triplé. Nous sommes dans une situation où hier est beaucoup mieux qu’aujourd’hui, avec 15 000 hommes et plus d’un milliard de FCFA par jour », a ajouté Adama Ben Diarra, leader du Mouvement Yèrèwolo.

Ce qui est incompréhensible pour Ben le cerveau, c’est qu’ils se disent être là pour protéger la population civile. Le hic, eux, ils sont encerclés par des sacs de sable de protection, tandis que le peuple se fait massacrer. « Qui protège qui ? », s’est-il interrogé.

A en croire ‘’Ben le cerveau’’, de 30% du territoire au début de la mission, c’est aujourd’hui 80% du territoire qui échappe au contrôle de l’Etat malien. Et il s’étonne qu’à chaque fois que le mandat de la Minusma doit être renouvelé, les attaques se multiplient pour justifier leur présence. Il est persuadé que c’est elle et ses complices qui se cachent derrière ces attaques.

Ce qui est encore révoltant selon Diarra, est que si l’on demande à la Minusma un bilan pour la stabilisation et la protection des civils depuis près de 10 ans, ils font ressortir entre autres : des cas d’installation de quelques lampadaires et creuser des forages pour la population, ainsi que des emplois pour des jeunes. D’après lui, si c’est pour se substituer aux différents ministères du gouvernement malien qui ont la charge de cela, elle n’a plus sa raison d’être. « Nous n’accepterons pas que la Minusma joue le même rôle que la Somagep et l’EDM-SA », a-t-il dit.

« La mission onusienne la plus meurtrière au monde, c’est la Minusma avec 313 éléments abattus sur terre. S’ils n’ont pas pu sécuriser leur personnel, ce n’est pas la population malienne qui sera à l’abri avec leur présence », a-t-il justifié.

Après la fête, Ben le cerveau a informé qu’ils vont relancer les hostilités contre la Minusma jusqu’à ce qu’elle quitte le Mali après le départ des forces françaises Barkhane et Takuba.

Affaire à suivre donc !

Moussa Sékou Diaby

