Le Pr Rokia Sanogo a honoré de nouveau notre pays en emportant le 11 décembre 2021 à Dakar le Prix Galien 2021 dans la catégorie «Meilleur produit de traditherapie». Cette consécration intervient après celle de l’Union africaine (UA), où elle arracha le Prix N’Kawme N’Nkrumah, en 2016. Pour rappel le Prix Galien est une récompense pour les chercheurs, les institutions et industries pharmaceutiques.

Titulaire d’un doctorat en pharmacie, depuis 1990 et d’un Ph.D en pharmacognosie de l’Universitaire de Messine (Italie) et professeur agrégé du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), le Pr Rokia Sanogo, originaire de San, née en 1964, est auteur d’une soixantaine de publications scientifiques sur les propriétés biologiques et la chimie des plantes médicinales au Mali ou ailleurs.

Célébrée et primée sur le plan international, où elle est reconnue comme experte de l’Organisation ouest africaine de la santé et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Pr Rokia Sanogo n’a été décorée par aucune autorité publique malienne.

Pourtant, sous d’autres cieux plus justes, la logique voudrait que la reconnaissance sur le plan international se répercute sur le plan national. Ce qui ne fera que justice pour la première femme Maître de conférences, agrégée du CAMES à la Faculté de médecine et d’odontostomatologie du Mali, chef du Département Médecine traditionnelle, acteur majeur de la révolution démocratique et populaire du 26 mars 1991.

Alpha Sidiki SANGARÉ

