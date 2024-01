Première Assemblée générale Crs/A.e.e.m : Docteur, Modibo Soumaré élu président

Le Cercle de Réflexion et de Solidarité des anciens de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (Crs/A.e.e.m) a organisé sa première Assemblée générale le samedi 13 janvier 2024. A la fin des travaux, Docteur Modibo Soumaré qui assurait l’intérim du président a été confirmé à la tête de l’association à la faveur d’une élection. Un moment de retrouvaille et de réflexion pour consolider les acquis de la démocratie.

Le samedi 13 janvier 2024 a marqué un moment historique pour le Cercle de Réflexion et de Solidarité des anciens de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (Crs/Aeem), avec la tenue de leur première Assemblée générale. À l’issue de cette rencontre, Docteur Modibo Soumaré, qui assurait l’intérim du président a été formellement élu à la tête de l’organisation, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l’engagement continu des anciens de l’Aeem.

Cette assemblée a réuni de nombreux membres de l’Aeem, tels que Kassoum Barry, Nouhoum Togo, Opéri Berthé, Oumar Doumbia, Aïssata Diallo, Alkaïdi Amar Touré, Mamedy Djoula Dramé, tous des acteurs déterminés de l’avènement de la démocratie, certains ayant même sacrifié leur vie pour cette cause. Leur réunion au sein du Crs/Aeem vise à renforcer la solidarité et à défendre les acquis démocratiques obtenus de haute lutte.

Modibo Soumaré, nouveau président, dirige un bureau composé de trente-cinq membres. Dans son discours inaugural, il a souligné l’importance de l’engagement en faveur de la réflexion et de la solidarité envers l’école malienne et le Mali, en ces temps cruciaux de l’histoire nationale. Il a rappelé le devoir de chaque citoyen de s’impliquer pour le bien du pays, en luttant pour la liberté d’opinion, d’expression, d’association, la démocratie et les droits de l’homme. De plus, le président a insisté sur la nécessité de rectifier les dérives et de travailler en concertation et réflexion.

Il a adressé un appel particulier à la jeunesse actuelle de l'Aeem, les encourageant à s'opposer aux violences en milieu scolaire et universitaire. Il a également exprimé le souhait de récompenser les élèves les plus méritants et d'établir des critères de performance pour l'accès au bureau de coordination. Au cours de cette AG, les participants ont activement participé aux réflexions et formulé des propositions visant à consolider les acquis et à renforcer les actions de solidarité au sein du groupe. Le Cercle de Réflexion et de Solidarité des anciens de l'Aeem s'engage ainsi à jouer un rôle essentiel dans la préservation et la promotion des valeurs démocratiques au Mali.

