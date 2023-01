Le personnel du Conseil Economique, Social et Culturel, a présenté ses vœux de nouvel an au Président de l’Institution, M.Yacouba KATILE , le mardi 03 janvier 2023 dans les locaux de l’organe consultatif sis à Koulouba . C’était par le biais d’une cérémonie sobre qui a enregistré la présence de l’ensemble des membres du bureau du Conseil.

Comme à l’accoutumée, chaque nouvelle année offre l’heureuse occasion, à l’administration du Conseil Economique, Social et Culturel de présenter au Chef de l’Institution ses vœux. La tradition a été à nouveau respectée cette année. Cet exercice se veut comme un cadre propice de faire le bilan des activités réalisées durant l’année écoulée et procéder à des planifications en termes de perspectives C’est le Secrétaire général du Comité Syndical, M.Pangalé SAYE, qui a présenté à M. Yacouba KATIL , les vœux de l’ensemble du personnel administratif du CESC. M. SAYE a tenu à faire le point des doléances auxquelles son Comité a eu une large satisfaction. Il s’agit entres autres de : l’adoption du nouveau règlement administratif, du manuel de procédure, en cours , la responsabilisation des agents recrutés en 2017 et autres. « Monsieur le Président, tout cela a été possible grâce à votre disponibilité constante, votre sens de l’écoute et surtout votre volonté de changer l’image de l’Institution » a laissé entendre le Secrétaire général du Comité syndical. Toutefois, l’orateur a attiré l’attention, du Président du CESC sur l’impérieuse nécessité de poursuivre les efforts relatifs à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif et des membres de l’institution, ainsi que leur renforcement de capacités. Toute chose qui impactera selon lui, sur la qualité des avis et autres recommandations du Conseil. M. Pangalé SAYE, a également insisté sur le renforcement du budget de la 8è Institution. Le Secrétaire général du CESC, M. Sidiki MAGASOUBA a pour sa part , évoqué quelques difficultés rencontrées notamment, celles relatives aux restrictions budgétaires intervenues en 2022 . A ce niveau, le patron de l’administration a indiqué que lesdites restrictions n’ont pas enregistré de répercussions majeures sur l’attente des objectifs. Il n’a pas manqué de réitérer la disponibilité et surtout la détermination de l’administration à jouer toute sa partition pour le rayonnement de l’Institution

En retour, le Président du CESC a renouvelé toute sa gratitude à l’administration. M. KATILE a salué les efforts consentis quotidiennement par le personnel administratif. Il a exprimé son satisfecit dans le cadre des activités réalisées malgré les contraintes (crises covid, restriction budgétaire et embargo). Le Président du CESC a rassuré ses collaborateurs de la poursuite des initiatives relatives à l’amélioration des conditions de vie et de travail des membres et du personnel administratif de l’Assemblée consultative. Il leur a exhorté à maintenir le cap de l’excellence. Il faut rappeler qu’une minute de silence a été observée en la mémoire de Mme SIREBARA Fatoumata DIALLO, membre du CESC, arrachée récemment à notre affection en novembre 2022.

Baba Bourahima CISSE Conseiller en Communication

