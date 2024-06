D’après le site d’info “Afriquematin.net”, Djeneba Keïta, adjointe au maire de Montreuil (France) a été interpellée, le mercredi 5 juin dernier, par les services de sécurité maliens pour espionnage. Elle a été libérée quelques heures après et a même porté le maillot des aigles pour suivre le match Mali-Ghana, disputé le vendredi, 07 juin 2024.

Selon le site, elle est soupçonnée par le Mali, de jouer le jeu de la France pour déstabiliser les autorités du pays. Selon 24heureinfo.com qui donne l’information, elle aurait été approchée par les services secrets français pour infiltrer les autorités maliennes, car depuis plusieurs semaines, elle multiplie les rencontres à Bamako en rapprochant notamment la jeunesse – qu’elle tente de récupérer dans le but de la retourner contre les autorités de la transition au moment venu. Il faut signaler que Djeneba Keïta affectueusement appelée par les siens Djeni est la cousine de l’ancien ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, actuellement en détention pour des faits d’enrichissement illicite dans l’affaire EDM-SA, la société de production et de distribution de l’électricité du Mali. La mère de Djeneba est la sœur de lait de celle de Lamine Seydou Traoré.

Qui est Djeneba Keïta dite Djeni ?

Djeneba Keita est née le 21 juin 1970 au Mali. Elle est la fille de feu Mamadou Keita dit ASSURANCE, un ancien footballeur du Stade malien de Bamako et de l’équipe nationale et ancien cadre de la Régie du chemin de fer du Mali. Après l’obtention de son baccalauréat, elle a bénéficié, dans les années 1990, d’une bourse d’études pour l’ex URSS (Union des Républiques Socialistes et Soviétiques). Avec l’arrivée du vent de la “perestroïka” (introduction de la démocratie occidentale), elle émigre en France chez sa tante, une sœur cadette à sa mère et à celle de Lamine Seydou Traoré. Elle y restera pour poursuivre ses études. C’est ainsi qu’elle décrochera un master 2 en MIASHS (Mathématiques, informatique appliqués aux sciences humaines et sociales).

Après, elle exerce en tant que cadre dans l’événementiel et milite dans le mouvement associatif pour la solidarité, contre toutes les formes de discrimination, pour la défense de l’école et les droits des femmes. Elle a été présidente locale et administratrice départementale de la première fédération de parents d’élèves en Seine-Saint-Denis (FCPE), et présidente du centre Hubertine-Auclert (centre francilien de ressources pour l’égalité femmes/hommes) qui est un organisme associé du conseil régional d’Ile-de-France.

Afin d’appuyer ses convictions pour une société juste et solidaire, elle s’engage en politique. En juin 2007, elle devient la suppléante du député de la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis (Jean-Pierre Brard). Puis, aux élections régionales de mars 2010, elle est élue au conseil régional d’Ile-de-France. En mars 2014, Djeneba Keita est élue sur la liste de gauche (Unir Montreuil) et devient deuxième adjointe au maire, déléguée au développement de la vie économique, à l’emploi et à la formation professionnelle. Elle est également vice-présidente de la communauté d’agglomération Est-ensemble, chargée de l’économie sociale et solidaire. A noter que selon le site “lejournaldugrandparis.fr” ‘, elle est passée par Hambourg, Paris, avant de poser ses valises à Montreuil.

A Diallo

