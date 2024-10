Prise en charge des cardiopathies et Sténose au Mali : La Fondation Orange joue sa partition

Le mardi 15 octobre 2024, s’est tenue à l’hôpital ‘Mère-enfant’ le Luxembourg, la cérémonie de clôture de l’appui de la Fondation Orange Mali à l’ONG la Chaîne de l’Espoir pour la prise en charge des enfants malades de cardiopathies ou de sténose. Occasion pour les bénéficiaires de rendre hommage à la Fondation et aux équipes médicales.

Au Mali, les cardiopathies et les sténoses représentent 11% des décès chez les enfants. La Fondation Orange Mali, partenaire de la Santé publique au Mali et fidèle à son engagement et actions de soutien auprès des populations vulnérables, contribue à grande échelle à la prise en charge chirurgicale des malades de la cardiopathie et les sténoses à travers son partenariat avec l’ONG la Chaîne de l’Espoir et l’hôpital Mère-Enfant le Luxembourg (HMEL.

Présidée par Mme Djénabou Diallo, Administratrice générale de la Fondation Orange Mali, et le Directeur général adjoint de l’hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, Youssouf Fofana en présence du Président de l’ONG la Chaîne de l’Espoir, Sékou Cissé, cette cérémonie de clôture a été opportune pour eux de souligner l’importance de ce partenariat en faveur des enfants bénéficiaires et à leurs familles.

Dans son intervention, Mme Djénabou Diallo, a rappelé certaines grandes actions réalisées dans le cadre de cette collaboration.

Un partenariat qui a permis la prise en charge de plus de 50 enfants au cours de ces 5ans dernières années. De 2019 à 2022, c’est une quarantaine d’enfants de familles modestes qui ont bénéficié de chirurgies cardiaques ou de sténoses. En 2023, l’appui financier de la Fondation a été de 30 000 000 millions pour la prise en charge de 13 enfants dont 8 souffrants de cardiopathie ( 25 000 000 FCFA) et les 5 000 000 FCFA ont servi à la prise en charge des enfants atteints d’autres pathologie.

Outre ces soutiens, la Fondation a également doté le centre de cardiologie FESTOC de l’hôpital d’un système de purification d’eau en 2021. Et pour clore l’opération en beauté elle a consenti à un financement de près de 160 millions de FCFA.

Le DGA de l’hôpital, Youssouf Fofana, a vivement remercié Orange pour son appui qui offre une nouvelle chance de vivre à de nombreux enfants. Il a ensuite invité d’autres structures à imiter l’exemple de la Fondation pour une large mobilisation autour des besoins en matière de santé infantiles.

A l’image de M. Amadou Dao, d’autres parents dont les enfants ont bénéficié de prise en charge de leur maladie, a tenu à exprimer sa reconnaissance au trio (Fondation –hôtipal et Ong) pour l’accompagnement.

Quant à Mme Djénabou Diallo, a réaffirmé l’engagement de la Fondation Orange Mali à poursuivre ses actions en faveur de la santé, notamment celle des enfants.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :