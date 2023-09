Processus de paix au Mali : Pas sans les Femmes

Ce lundi, 18 septembre 2023, une journée de réflexion s’est tenue au Centre national de documentation et d’information sur la femme et l’enfant (CNDIFE) sur le thème : quelles stratégies pour renforcer l’implication des femmes dans le processus de paix ? La cérémonie d’ouverture était placée sous la coprésidence du ministre de la Réconciliation Nationale, le Colonel Major Ismaël Wagué et Madame le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr. Mariam Maiga en présence des acteurs concernés.

Après les mots de bienvenue de Mme le maire de la Commune III, Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a fait savoir que ‘’cette activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la Semaine Nationale de la Réconciliation nous donne, une fois de plus, l’occasion d’échanger autour de la question de la paix et de la réconciliation qui est d’une importance capitale pour nous femmes et enfants, car gage de stabilité de la famille, de la communauté et du pays tout entier’’.

A ses dires, la Paix est un droit fondamental de la troisième génération des droits humains, une valeur et une condition nécessaire pour la réalisation de l’objectif 16 (Paix, Justice et Institutions Efficaces) des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 qui prônent la vie dans la paix et la prospérité de tous les êtres humains (ODD 5.16).

C’est cette conviction profonde qui a conduit le Gouvernement du Mali à préconiser l’intégration transversale de la dimension femme dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et politiques publics, explique Madame le ministre Maiga.

Selon elle, le ministère en charge de la Réconciliation sous le leadership du Colonel-major Ismaël WAGUÉ, a élaboré sa stratégie sectorielle Genre en vue de prendre en compte la dimension genre dans toutes ses actions.

Elle a par ailleurs réitéré ses remerciements pour cette belle initiative qui, à l’image de l’activité qui nous réunit ce matin démontre sa détermination à avoir un processus qui ne laisse personne en marge.

Ajoutons que cette journée de réflexion a réunie plus 200 femmes leaders d’associations et organisations féminines engagées dans les initiatives de paix et de cohésion sociale, au cours de laquelle un certain nombre des recommandations et propositions pertinentes ont été faites pour contribuer à renforcer l’implication des femmes dans le processus de paix en cours au Mali.

B DIALLO

SENARE : Les jeunes, premiers acteurs de changement pour une paix durable

Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de réconciliation, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale a tenu une conférence débats sur le thème : « Les jeunes , acteurs de changement pour une paix durable » à l’université de Kabala, le mardi, 19 septembre 2023.

Ils étaient plus de 400 étudiants et leaders d’associations d’étudiants universitaires ainsi que des représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à prendre part à cette conférence débat.

Dans ses mots de bienvenue, le recteur de l’université, Pr Idrissa Soiba a fait savoir que tout ce qui se passe comme conflit la jeunesse est au cœur, donc débattre avec cette jeunesse ce thème est vraiment salutaire.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, M. Sidy Camara dans son allocution, a planté le décor en rappelant la mission principale du ministère en charge de la Réconciliation, tout en précisant le contexte d’institutionnalisation de la Semaine Nationale de la Réconciliation et ses objectifs principaux. Avant d’ajouter que ‘’s’il doit avoir un développement, c’est la jeunesse, s’il doit avoir un changement c’est avec cette même jeunesse’’, a-t-il laissé entendre.

Suite aux différentes interventions, le maître conférencier a fait le tour de la question autour du thème de ladite conférence et l’intérêt que les autorités de la Transition accorde à l’action et au rôle de la jeunesse dans le processus de paix et l’importance de leur implication dans les actions du Gouvernement pour le retour de la paix et cohésion sociale au Mali.

La conférence a suscité beaucoup de débats et les jeunes ont montré leur intérêt pour la question et se sont dit engagés à contribuer pleinement au retour de la paix et la cohésion nationale au Mali en s’impliquant fortement dans la lutte contre l’amalgame, la désinformation fondée sur les préjugés et la haine de l’autre.

L’activité a pris fin à 13h00 avec l’intervention de M. Hamadoun Konta, Conseiller technique au ministère en charge de la Réconciliation qui a prononcé les mots de clôture en remerciant, au nom, du ministre de la Réconciliation, le Colonel major Ismael Wagué, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers les représentants de son département et M. le recteur de l’université de Kabala pour leur engagement et leur disponibilité pour le succès de cette activité.

Enfin, avant de lever la séance, le Conseiller Technique du ministère en charge de la réconciliation a exprimé ses vifs remerciements aux étudiants pour s’être mobilisé pour prendre part avec intérêt à la conférence débats.

Brehima DIALLO

