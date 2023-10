Programme jeunesse et stabilisation : Lancement du bureau de la coordination régionale de Sikasso

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa deuxième phase, le Programme jeunesse et stabilisation (Projes II) a procédé le mardi 10 octobre dernier, à l’ouverture officielle du bureau de sa coordination régionale de Sikasso couplée à la tenue de l’atelier de présentation du programme aux autorités locales.

Le Programme jeunesse et stabilisation a ouvert son bureau dans la région de Sikasso afin de rendre opérationnel son déploiement dans ses nouvelles zones d’intervention (les régions du sud et de l’Ouest du Mali).

La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous la présidence de Mme la gouverneure de Sikasso, Mme Kanté Marie Claire, en présence du maire de Sikasso, du président du Conseil de cercle, entre autres. La deuxième phase du Projes fait suite au Programme jeunesse et stabilisation dans les régions du Centre du Mali (Ségou, San, Mopti, Bandiagara et Douentza).

Dans ces régions, le Projes a pu atteindre des résultats majeurs dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’assainissement, de la formation et de l’insertion professionnelle, à travers notamment la création d’AGR pour les jeunes et les femmes, ainsi que dans la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures marchandes, culturelles et sportives.

Longtemps épargnées par les actes de violence contrairement aux autres localités du pays, les régions de Sikasso, Koulikoro, Bougouni, Koutiala et Nioro du Sahel sont de plus en plus exposées à des actes de violences qui laissent craindre une détérioration des conditions de vie des populations.

C’est fort de ce constat et en appui aux efforts des autorités maliennes, l’Union européenne a initié la mise en place de cette seconde phase du Programme jeunesse et stabilisation, cette fois-ci, dans les régions du Sud et de l’Ouest du Mali (Projes II) afin de favoriser la stabilisation de ces zones fragilisées et le renforcement du contrat social.

Il s’agira de contribuer au retour de la confiance entre les populations et l’Etat, par l’amélioration de l’offre des services sociaux de base, appui à la cohésion sociale et à la médiation, contribuer au développement socio-économique local et régional par la promotion de la formation et de l’insertion professionnelle, par les activités génératrices de revenus, et par l’investissement.

Au cours de l’atelier de présentation qui a eu lieu dans la salle de réunion de l’hôtel Cinquantenaire de Sikasso, les acteurs ont indiqué que dans les prochains mois, le Projes II, entend réaliser dans ces zones d’interventions à savoir les régions de Koulikoro, Sikasso, Bougouni, Koutiala et Nioro du Sahel plusieurs projets identifiés, notamment dans le domaine de l’éducation : 7 projets de construction/optimisation et équipements de salles de classes, des latrines, de directions d’écoles et de bloc administratif.

Dans le domaine de la santé, 6 projets de construction/réhabilitation et équipements de maternité rurale, Cscom et de dispensaires.

Dans le domaine de l’hydraulique, la réalisation de 9 Systèmes hydrauliques villageois amélioré (SHVA) et de 5 adductions d’eau sommaire (AES).

Dans le domaine de l’agriculture, la réalisation de dix périmètres maraichers et appui à l’exploitation de 10 coopératives.

Dans le domaine de l’épanouissement de la jeunesse, la construction d’une tribune et vestiaires et d’un terrain de sport.

Dans le domaine de la culture et de la promotion de la cohésion sociale, des initiatives d’identification des conflictualités au sein des communautés seront initiées afin de les apaiser à travers des accords locaux avec l’appui du centre pour le dialogue humanitaire (HD), un tournoi de l’amitié (en cours), une initiative de mise en compétition des grin sur les questions de citoyenneté sera également réalisée.

Le Projes II réalisera aussi un projet de construction d’un pont reliant les cercles de Sikasso et de Kolondieba qui va impacter fortement les transactions économiques surtout pour les communes de Zaniéna, de Kolosso, de Tousséguéla et de Mininko.

Selon le coordinateur régional du Projes de Sikasso, Mamourou Sangaré, ces différentes initiatives ne pourront être réalisées sans l’accompagnement des autorités locales et les acteurs concernés. Il dira que le Projes II est un programme de stabilisation et de développement conçu au plus près des spécificités d’une zone d’intervention marquée par une instabilité sécuritaire prédominante, mais non en guerre à proprement parlé.

Sangaré dit garder beaucoup d’espoir que les efforts conjugués présentement pourront contribuer à la stabilisation et au retour d’une paix durable et de l’avènement d’un Mali prospère.

Mme la gouverneure de Sikasso a remercié l’Union européenne et le Projes pour tous les efforts en faveur du Mali et spécifiquement des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Elle a invité les bénéficiaires à saisir cette opportunité pour s’approprier du Programme et mettre des actions en place pour la durabilité des projets qui seront mis à leur disposition.

A souligner que la 2e phase du Programme jeunesse et stabilisation est financée par l’Union européenne et mis en œuvre par la GIZ.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :