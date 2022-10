Dans le cadre de sa mini-session-pays, le programme PYPA (Program For Youngs Politicians in Africa) a assuré une formation de cinq jours (du 24 au 29 octobre) à l’endroit d’une trentaine des jeunes sélectionnés au sein d’une dizaine de partis politiques de la place. C’était à l’hôtel Mandé, dont la cérémonie de clôture fut présidée par l’ancien Président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, parrain de cette promotion PYPA/Mali.

Financé par l’Agence Suédoise de Coopération au Développement International (ASDI), le PYPA (Program for Youngs Politicians in Africa) est un programme exécuté par l’IGD (Institut pour la Gouvernance et le Développement) du Burkina Faso, au niveau de sept pays en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Il vise à renforcer les capacités de jeunes leaders politiques afin d’accroitre leur participation et influence au sein de leur formation politique et dans la société. De 2012 à nos jours, ce sont plus de 300 jeunes leaders politiques en Afrique de l’ouest dont une quarantaine du Mali qui ont bénéficié des sessions de formation de ce programme.

Dans sa nouvelle dynamique au cours de l’an 2022, ce programme a accentué ses efforts sur la formation des jeunes des partis sur le plan local. C’est ainsi qu’il a été procédé à la sélection d’une trentaine de jeunes, issus des partis Adema, Asma-CFP, Cnid, MPR, Parena, Sadi, Urd, UM-RDA, RPM et Yelema.

Ainsi, pendant cinq jours environs, soit du 24 au 29 octobre, en mode résidence à l’Hôtel Mandé de Bamako, ces jeunes ont suivi une session de formation centrée sur des modules aussi variés qu’importants pour le renforcement de leurs capacités. Il s’agit des modules relatifs entre autres aux ‘’Droits humains, Genre et Discrimination’’, ‘’Plaidoyer Lobbing, gestion des campagnes électorales’’, Communication politique, Fakenews’’ ‘’Démocratie, système des Partis politiques’’ et ‘’Développement durable’’.

Au cours de cette semaine de formation, les participants ont eu droit à des visites des différents responsables des organisations de jeunesse des partis politiques et des attestations de participation.

A la cérémonie de remise des attestations, placée sous la présidence de Moussa Timbiné, ancien Président de l’Assemblée nationale, trois interventions ont marqué cette cérémonie. A savoir, celles respectivement de Aly Moro (coordinateur sortant du RJPAO/PYPA), de Alhousseiny N’Douré (le nouveau coordinateur) et du parrain de la cérémonie.

Moussa Timbiné, avant de déclarer close cette session de formation, a prodigué des conseils utiles aux jeunes participants. Des conseils relatifs à la discipline, à l’engagement et à la cohésion entre tous les jeunes, sans distinction de coloration politique. Le parrain de cette nouvelle promotion PYPA a tenu à saluer cette initiative, qui depuis 2012 a permis non seulement de créer des liens forts entre des jeunes politiques, mais aussi de renforcer leurs capacités pour pouvoir booster leur leadership sur le paysage politique national.

Fatoumata Coulibaly

