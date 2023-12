Promotion de la culture africaine : Les femmes au cœur

Les femmes jouent un rôle prépondérant dans tous les domaines de la vie sociale. L’importance de ce rôle est d’ailleurs inhérente aux structures sociétales matrilinéaires ou patrilinéaires atténuées qui se chevauchent dans une dualité dialectique. Elles se battent nuit et jour pour promouvoir la culture africaine particulièrement de leur pays.

Les accessoires sont importants dans la vie quotidienne d’une femme telles que les bijoux en or, la coiffure, et l’accoutrement. Les pagnes bien tissés mettent en valeur la beauté africaine. Certains créateurs proposent des produits de l’artisanat de bonne qualité. Les vêtements en pagne bien garni ont de spéciales valeurs qui sortent la magnifique beauté africaine.

Celles qui aiment faire la promotion de la culture africaine ont un style particulier et cela a un impact positif pour la promotion de la culture et l’ascension économique. Ce sont les africains qui frottent les mains. Les modélistes, les top-modèles gagnent leur vie dans la mode.

Rôle de la femme dans la société

Au Mali, quasiment toutes les charges de la femme sont prises par son conjoint. Malgré cela, les femmes se donnent pour que leur voix soit attendue. Elles se sont engagées à lutter contre le mariage précoce qui est l’un des plus grands dangers de la société et on doit lutter contre ce fléau afin de mobiliser, sensibiliser et informer sur cette pratique néfaste. Les femmes s’acquittent de la majorité des tâches ménagères et des soins des enfants et des parents âgés. Après un divorce ou une séparation, les femmes qui assument la garde des enfants, plongent fréquemment dans les situations de précarité. Avec la modernisation de la société, les piliers de la famille (femmes) contribuent au développement et intègre de plus en plus le marché du travail, politique même dans l’entreprenariat. Avec les encouragements et avoir un impact positif au sein de la communauté, de l’économie et de la société, les femmes font quasiment tout pour relancer l’économie malienne particulièrement malienne.

Vie actuelle

Dans la société moderne, les femmes ainsi que les hommes font tout pour que chacun d’entre eux joue leur partition sur l’éducation, la participation au développement du pays. Bien vrai que la femme se donne à fond dans la société, elle réserve et respecte la place de ses ainés.

Renforcer le tissu social

Les femmes coudent nonobstant qu’il y ait quelques dérives. Elles s’attachent beaucoup à la transmission de manière informelle de génération en génération. Le renforcement de la fréquence des contacts entre les différentes ethnies augmente de jour en jour ainsi les interactions grâce à l’implication des femmes.

Les femmes dans la société sont comme un or. Elles promotionnent la culture africaine particulièrement malienne mais se battent pour le développement du continent en renforçant les liens.

Hawa Djiré, stagiaire

Commentaires via Facebook :