Dans le cadre de l’opérationnalisation du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) sur l’étendue du territoire, le ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Diéminatou SANGARE, a invité autour d’un déjeuner tous les directeurs nationaux, généraux et régionaux de toutes les régions du Mali dans le domaine de la Santé et de la protection sociale œuvrant dans la gestion de l’AMO en occurrence la CANAM, la CMSS et l’INPS. Il s’agissait pour Mme le Ministre d’anticiper les difficultés qui peuvent occulter le bon fonctionnement du RAMU une fois mis en œuvre.

Cette rencontre qui intervient deux jours après la signature du contrat de performance entre le ministère et tous les directeurs généraux est l’occasion pour Mme Diéminatou SANGARE de féliciter l’OMS pour le financement des états généraux de la Santé. Elle a ainsi encouragé les directeurs à mettre tout en œuvre pour la réussite de ce régime social d’envergure national.

Prenant la parole, le Directeur général de la CMSS, Ichaka KONE a rassuré de la disponibilité de la Caisse à faire face aux défis du moment. Même son de cloche pour le Directeur Général de l’INPS, Ousmane Karim COULIBALY qui encourage vivement ce régime destiné à toute la franche de la population.

Fatoumata Mah Thiam KONE, SCOM/CMSS

