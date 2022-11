Le représentant du ministre de la Santé et du développement social, Abdoulaye Idrissa Maïga, a présidé la cérémonie de lancement conjoint du rapport mondial sur le développement humain (RMDH) 2021/2022 et du rapport national sur le développement humain (RNDH) 2021/2022. Ces différents rapports sont le fruit d’un processus inclusif et participatif. Ils offrent, ainsi, aux décideurs des recettes à même de répondre aux défis liés à cette quête de développement humain.

Le Mali, à l’instar des autres pays, a inscrit le développement humain durable (DHD) dans ses préoccupations comme en témoignent les stratégies et politiques élaborées et mises en œuvre. La lutte contre la pauvreté et les ODD, a nécessité la réalisation d’objectifs institutionnels parmi lesquels, la création d’établissements de recherche et de structures techniques sectorielles. C’est ainsi que l’Observatoire du Développement humain durable et de lutte contre la Pauvreté (ODHD/LCP), créé depuis mars 2002, réalise des études et des recherches sur la pauvreté et le DHD au Mali.

Ces études et recherches consistent à produire des analyses sur les thématiques en lien avec le DHD et la pauvreté. Le rapport mondial sur le développement humain (RMDH), est produit par le bureau du rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud). Le rapport national sur le développement humain (RNDH) est régulièrement produit par l’Observatoire du Développement humain durable et de la lutte contre la Pauvreté (ODHD/LCP) du Mali.

Ces rapports constituent des instruments de sensibilisation et de plaidoyer à l’intention de différents publics cibles, décideurs, organismes de développement, collectivités territoriales, secteur privé, société civile, milieu universitaire et médias. « Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation », est le thème de cette édition.

Le rapport se focalise sur les inégalités de revenus, fait le point des mécanismes de distribution et de redistribution de revenus et leurs impacts sur la pauvreté et les inégalités. Les résultats obtenus montrent qu’au Mali, il y a 3 grandes sources de revenu : le travail, les placements et les transferts.

Le revenu du travail comprend les salaires, les placements des indépendants qui peuvent être agricoles ou non agricoles. Le revenu annuel total de l’ensemble du pays est estimé en 2019 à 3 984 milliards de F CFA dont 91 % de revenu du travail, 7 % de transferts et 2 % de revenu de capital. La pauvreté frappe en 2019 un peu moins de la moitié de la population (47,8 %) mais cette incidence est plus grande en milieu rural ((59,7 %) qu’en milieu urbain (13,9 %). Le taux de pauvreté baisse clairement avec le niveau d’éducation.

L’écart moyen au seuil de pauvreté est de 23 % dans l’ensemble et a globalement les mêmes tendances que le taux de pauvreté. Les contributions relatives à la pauvreté sont de 7 % pour le milieu rural et 92 % pour le milieu urbain. Le niveau global d’inégalité de revenu mesuré par l’indice de Gini est, en 2019, de 44,5 %. La distribution du revenu est plus inégalitaire en milieu urbain et parmi la population ayant un homme comme chef de ménage.

Ibrahima Ndiaye

