Alors qu’on croyait sortir de l’Auberge avec la mise en place d’une administration provisoire consensuelle et paritaire des deux tendances en conflit, c’était sans compter sur la fourberie de Diadié dit Amadou Sankaré. Il a non seulement désavoué son vice-président Ibrahim Diawara, mais aussi ses partisans qui ont accepté ce compromis en siégeant au sein de l’administration. Provisoire en attaquant ce bureau à la justice.

C’est par une plainte aux fins d’expulser le bureau de l’administration provisoire présidé par le doyen Soya Golfa qui a comme vice-présidents Boubacar H Diallo et Ibrahim Diawara que Diadié dit Amadou Sankaré est en train de mettre du bâton dans la roue de cette administration. Pour rappel son vice-président Ibrahim Diawara a salué l’initiative des conseils. Patronaux des régions et des groupements qui ont pris leur responsabilité pour aller à ce compris nécessaire afin de sauver le secteur privé d’une mort certaine. Heureusement la justice s’est dit incompétente pour expulser le bureau de l’administration provisoire pour installer celui illégal et illégitime de Diadié dit Amadou Sankaré. Ce deuxième revers suivi est la preuve que la justice malienne a le souci de la stabilité du secteur privé qui traverse une crise de plus de 16 mois. Pourquoi M Sankaré s’agite tant alors que le bureau de l’administration provisoire s’apprête à convoquer une assemblée générale pour fixer la date de l’élection du président du Patronat ? Ce bureau de l’administration provisoire, faut-il le rappeler, est composé de 16 membres dont 8 membres du camp de Diadié Sankaré et 8 autres du camp de Mamadou Sinsy Coulibaly. Voici la liste complète du bureau de l’administration provisoire.

LES MEMBRES DE L’ADMINISTRATION PROVISOIRE

Président : soya GOLFA

1 er Vice-président : Boubacar H. DIALLO

2ème Vice-président : Ibrahim DIAWARA

Membre : Mme CISSE Fatimata KOUYATE

Membre : Boubacar Toutou KANTE

Membre : Aboubacar BAH

Membre : Houd BABY

Membre : Issa SIDIBE

Membre : Mme COULIBALY Aissata TOURE

Membre : Bourahima GUINDO

Membre : Sékou KONATE

Membre : Dr Cheick Omar SISSOKO

Membre : Nouhoum SIMAGA

Membre : Souleymane KONE

Membre : Adama CAMARA

Trésorier : Mohamed DIAWARA

