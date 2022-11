La place d’armes de la Garde Nationale sise à N’tomikorobougou a servi de cadre, le vendredi 28 octobre 2022, à la cérémonie de décoration de 26 éléments de la Garde Nationale. Ils sont trois éléments à être décorés de la Croix de la Valeur Militaire et vingt trois éléments à être décorés de la Médaille du Mérite Militaire. Ces vaillants éléments sont issus de la relève descendante de Boulkessi et de Mondoro. Cette reconnaissance de l’Etat envers des hommes engagés sur le théâtre des opérations a été faite en présence des hauts gradés de l’armée malienne et des personnalités civiles et religieuses.

Après avoir été décorés de leurs médailles, le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Général de Brigade, Elysée Jean DAO, a félicité très chaleureusement les récipiendaires au nom de la hiérarchie militaire, mais aussi au nom de tout le personnel de la Garde Nationale. Il s’est dit fier de ses hommes pour tout le travail abattu à Boulkessi et à Mondoro. Selon lui, ils ont réagi avec vigueur en mettant l’ennemi en déroute et en neutralisant tous ceux qui étaient à leur portée. Le Général de Brigade DAO a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités qui accordent une très grande importance à la reconnaissance du mérite.

Au nom des récipiendaires, le Commandant Salif BAH a remercié les plus hautes autorités qui se battent tous les jours pour le bien être des éléments des Forces de Défense et de Sécurité. Pour lui, cette cérémonie montre à suffisance combien elles se soucient du travail bien accompli par les FAMa sur les théâtres des opérations. Ces distinctions, dit-il, les encouragent à encore plus de sacrifices sur le terrain et ils constitueront une source de motivation pour les autres camarades.

Visiblement heureux de l’engagement des récipiendaires, le Chef d’Etat Major Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane WELE dira :« Je voudrais au nom des plus hautes autorités de notre pays leur exprimer toutes nos félicitations et leur demander de redoubler d’efforts pour continuer à mériter davantage la confiance de toute la nation malienne, mais surtout la confiance du commandement militaire.»

Sidiki Dembélé

