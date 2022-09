L’hôtel Salam de Bamako a abrité, le 1er septembre 2022, la cérémonie de clôture de l’atelier d’échanges et de propositions sur les pistes de relecture de la Charte des partis politiques. Cet atelier de deux jours a été organisé par le Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes (COCPJF), en partenariat avec l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD). L’une des recommandations faites par les participants à cet atelier est la révision des conditions d’octroi des subventions publiques aux partis politiques à travers des mesures qui les obligent à former leur base (les jeunes et les femmes) et à mieux impliquer ces derniers dans la vie du parti.

La cérémonie de clôture de l’atelier était présidée par le Représentant du Ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Allaye Guindo, en présence du porte-parole du Consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes, Mamadou Sansi Bah, non moins Président du Réseau des jeunes des Partis Politiques du Mali (RJPPM), de la Représentante Régionale NIMD Sahel, Mme Célia D’Almeïda et d’autres personnalités.

Au terme de ces deux jours de travaux, les participants ont fait l’état des lieux des propositions de réformes de la Charte des partis politiques ; identifié les insuffisances, entraves et opportunités liées à la réforme de la Charte des partis politiques ; formulé les changements souhaités dans la Charte des partis politiques ; déterminé les modalités de mise en œuvre des réformes identifiés. Dans son discours de clôture, Mamadou S. Bah a fait savoir que le COCPJF, composé des organisations suivantes : le Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM), l’Association Démocratie 101, le Réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile (REJEFPO), le Réseau des femmes pour la consolidation de la paix (RFCOPA) et l’Association des Blogueurs du Mali (ABM), a un rôle crucial à jouer en tant que force de propositions, mais aussi comme creuset d’acteurs civiques et politiques pouvant contribuer à améliorer le niveau de participation et de représentation des jeunes comme électeurs et élus. « En choisissant de réunir les jeunes hommes et femmes du Consortium des Organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes (COCPJF) et ceux d’autres organisations de jeunesse et de femmes, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans la promotion des jeunes et des femmes pour favoriser une dynamique consensuelle et inclusive autour de la mise en œuvre des réformes des textes autour de la charte des partis politiques », a-t-il dit.

Selon lui, les innovations majeures que le Consortium a proposées, portent entre autres sur une meilleure représentativité dans les bureaux nationaux des partis politiques à travers un quota de 30% jeunes, 30% femmes ; une révision des conditions d’octroi des subventions publiques aux partis politiques à travers des mesures qui les obligent à former leur base (les jeunes et les femmes) et à mieux impliquer ces derniers dans la vie du parti ; une révision des mécanismes pour lever les barrières financières que les partis politiques emploient pour freiner les candidatures des jeunes lors de la constitution des listes d’autant que la loi ne l’impose pas. « Les recommandations pertinentes formulées au cours des travaux de cet atelier, ajoutées à celles des précédentes assises nous permettent, non seulement de proposer un pacte de réformes à l’endroit des autorités pour la relecture de la Charte des partis politiques, mais de même contribuer à sa réalisation. Cela nécessite de la diligence, de l’abnégation et du suivi régulier de ces recommandations avec toutes les organisations participantes à cet atelier », a conclu Mamadou S. Bah.

Pour sa part, la Représentante Régionale NIMD Sahel, Mme Célia D’Almeïda, s’est réjouie de la tenue de cet atelier qui permettra d’influencer positivement les uns et les autres. Quant au Représentant du Ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Allaye Guindo, il a félicité les jeunes d’avoir pris une longueur d’avance pour mener la réflexion autour des reformes politiques que le gouvernement de la transition est en train d’envisager.

Aguibou Sogodogo

