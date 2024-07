Le Pape François a accepté jeudi dernier, la renonciation au gouvernement pastoral de l’archidiocèse métropolitain de Bamako, au Mali, présentée par le cardinal Jean Zerbo. Il a nommé, pour lui succéder, Mgr Robert Cissé qui était, jusqu’à présent, évêque de Sikasso.

Le Cardinal Jean Zerbo, Archevêque de Bamako et Sant’Antonio da Padova in Via Tuscolana, a, lors d’un appel à notre rédaction, souhaité « longue vie au bébé », Missions, qui vient de voir le jour, pour permettre aux laïcs, par la voie des laïcs, de savoir ce que les communautés font, vivent, pour partager les joies et les peines des uns et des autres.

En 1988, Jean Zerbo est nommé évêque auxiliaire de Bamako, avec le titre d’évêque titulaire d’Accia. Il est consacré le 20 novembre suivant par le cardinal Jozef Tomko, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.

Le 19 décembre 1994, il est transféré au diocèse de Mopti. Le 27 juin 1998, il devient archevêque métropolitain de Bamako.

Le 21 mai 2017, à la fin du Regina Cœli, François annonce sa création comme cardinal lors du consistoire du 28 juin suivant. Il reçoit alors le titre de Sant’Antonio da Padova in Via Tuscolana, titre dont il prend possession le 12 novembre suivant.

Le nouvel archevêque de Bamako, monseigneur Robert Cissé, serait resté finalement peu de temps évêque de Sikasso, où il a été nommé le mercredi 14 décembre 2021 par le Saint-Père. Avant cette nomination, Mgr Robert Cissé était Recteur ad interim du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako.

Monseigneur Robert Cissé est né le 7 juillet 1968 à Bamako. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako et la théologie au Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Koumi, au Burkina Faso. Il a été ordonné prêtre le 10 juillet 1993 à Koutiala, et s’est incardiné dans le diocèse de Sikasso.

Il a exercé les fonctions de vicaire paroissial à Kimparana, de 1993 à 1995; vicaire de la paroisse de Fanterela, de 1995 à 1997; responsable de la commission diocésaine des vocations de 1993 à 1998. Il est, en même temps, curé in solidum et modérateur de la paroisse de Sikasso et, aumônier des laïcs ensuite, éducateur au Séminaire moyen Pie XII de Koulikoro à Bamako de 2000 à 2002. Après avoir obtenu une licence en philosophie à l’Université pontificale urbanienne de Rome, il a été curé de la paroisse Notre Dame d’Afrique de Koutiala, membre du conseil épiscopal et responsable de la commission diocésaine pour l’éducation; directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Mali; vicaire général et membre du conseil pour les affaires économiques; secrétaire général de l’Union des prêtres du Mali; directeur de la Philosophie du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako. De 2012 à 2017, le nouvel évêque de Sikasso a fréquenté l’Université pontificale urbanienne de Rome pour un doctorat en philosophie et, depuis 2018, il est doyen de la Faculté de Philosophie de l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest, Ucao, Bamako; et recteur par intérim du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako, depuis 2021.

Avec cette nomination, une nouvelle mission s’offre à lui.

Alexis Kalambry

Commentaires via Facebook :