A la lecture du communiqué rendu public par le 22 février 2022 par son directeur exécutif, Boubacar Thiam, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef-Mali) s’est réunie en session ordinaire de l’Assemblée générale, le mercredi 9 février 2022 par visioconférence. A cette occasion, l’Apbef a procédé au renouvellement de son bureau. Ainsi, pour compter du 09 février 2022, le bureau de l’Apbef est composé de :

Présidente : Madame Sidibé Aïssata Koné, directrice générale de Coris Bank International

1er vice-président : Monsieur Mamady Diakité, directeur général d’Ecobank,

2ème vice-président : Monsieur Redouane Toubi, directeur général de Bank Of Africa,

3ème vice-présidente : Madame Haïdara Zeïnabou Koureichy, directrice générale de la Banque pour le commerce et l’industrie (BCI-Mali).

4ème vice-président : Monsieur Ibrahim Touré, directeur général de Alios Finances

En outre, l’Assemblée générale ordinaire, en reconnaissance des services rendus et des résultats obtenus pendant son mandat, a décidé d’élever Monsieur Bréhima Amadou Haïdara au rang de président d’honneur à vie de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali.

Bamako, le 22 février 2022

Le Directeur Exécutif, Boubacar THIAM

Qui est Mme Aïssata Koné Sidibé ?

Mme Sidibé Aïssata Koné, est titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) de Rochester Institute of Technology, Rochester, New York (USA) Options : Finance et Comptabilité et d’une Maîtrise d’Administration économique et sociale de l’Université de Nanterre Paris X (France) Options : Administration et Gestion des entreprises. Elle occupe le poste de directeur général de Coris Bank International Mali depuis juin 2014.

Elle a occupé les postes d’Administrateur directeur de la Banque Domestique à Ecobank Mali, (décembre 2010 à mai 2014), de directeur de la Gestion des risques à Ecobank Sierra Leone (octobre 2006 à novembre 2010), d’adjoint au chef du Département Clientèle Institutionnelle & Responsable Secteur Public (juin 2001 à octobre 2006), Responsable des Opérations Locales (septembre 1999 à juin 2001) à Ecobank Mali. De février 2018 à février 2020, elle a été présidente du club des dirigeants de banques de l’Afrique ; et depuis le 9 février 2022, elle est la nouvelle présidente de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali.

Commentaires via Facebook :