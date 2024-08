Retrait des cartes biométriques : Le ministre exhorte des usagers peu convaincus

Dans un communiqué publié le vendredi 09 Août dernier, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le général de Brigade Daouda Aly Mohamédine, déclare avoir constaté que le taux de retrait des Cartes Nationales d’Identité Biométriques s’avère extrêmement timide. Le précieux document est pourtant disponible dans tous les points de retrait (Commissariats de Police, les Brigades de Gendarmerie, les Ambassades, les Consulats et les domiciles des Chefs de Quartiers), relève le communiqué où le ministre exhorte ses concitoyens au retrait des cartes avant qu’elle ne soit payantes. «Le délai d’expiration de l’établissement de la Carte Nationale d’Identité ordinaire tend vers sa fin, j’exhorte les populations à aller retirer, sans délai, leurs Cartes Nationales d’Identité Biométriques sous peine de perdre la gratuité de la Carte», indique-t-il.

Certains usagers ont déclaré bien vouloir retirer leur carte, mais que cela leur est difficile à cause de la fréquence d’informations erronées sur le numéro vert qui oriente par SMS les usagers. Alors que le gouvernement a assuré que toutes les cartes biométriques sont disponibles et prêtes à être retirées, il arrive de plus en plus souvent, en effet, de recevoir des données erronées sur le lieu de retrait ou encore des indications de non-disponibilité de la carte.. D’autres en ont ainsi déjà conclu que cette carte biométrique est une déception, quant aux corrections et améliorations à annoncées sur les données de la carte NINA. Et pour cause, nombreux sont les cartes ressortis avec les mêmes défauts, en plus de porter les mentions de la CEDEAO.

Aly Poudiougou

Commentaires via Facebook :