Révision annuelle des listes électorales 2023 : A.m.r.t.p.e solidaire des déplacés !

Sous le leadership de Mallé Fatoumata, son actuelle présidente, l’Association Malienne de Relèvement du Taux de Participation aux Élections (A.m.r.t.p.e) a initié au cours du mois d’octobre, habituellement consacré, pour initier une opération spéciale de solidarité en faisant inscrire sur la liste électorale les personnes déplacées des sites de Sénou, Faladiè et le Centre Mabilé.

Chaque année l’opération la Révision Annuelle des Listes Électorales (R.a.l.e) a lieu en trois phases : le mois d’octobre consacré aux transferts ou inscriptions pour la prise en compte des nouveaux majeurs ayant l’âge de voter, le mois de novembre aux corrections des imperfections de la liste électorale et, enfin, le mois de décembre, à la radiation des personnes décédées.

Si l’une des étapes les plus importantes est le transfert des personnes, ayant changé de lieu de résidence ou de domicile, la situation des personnes déplacées mérite une attention particulière. Cela, afin que chacun compte lors des élections. Ainsi dans sa volonté de voir plus de Maliens participer aux élections, l’Association Malienne Pour le Relèvement du Taux de Participation aux Élections (A.m.r.t.p.e) s’est intéressée au cas de ces milliers de Maliens déplacés du fait de la situation sécuritaire. Ce qui les exclut de facto du processus, s’ils ne sont pas assistés. C’est pourquoi elle a lancé une spéciale opération d’inscription des déplacés installés sur les sites de Sénou, Faladiè et du Centre Mabilé. Ainsi plus de 200 déplacés ont pu être inscrits et pourront jouir de leur droit de vote.

Cette initiative, qui s’est déroulée en octobre, a donné un cachet particulier à ce mois consacré à la solidarité dans notre pays. Faut-il également signaler que le Projet de Renforcement de l’inclusion Sociale dans les Élections et Réformes (P.r.i.s.e.r), œuvre, grâce au financement de N.d.i, pour l’inclusion sociale et la prise en compte de tous dans les réformes au Mali.

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :