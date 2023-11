Révision annuelle des listes électorales : La Coper-Mali et ses partenaires appellent à une large participation citoyenne

Pour une grande participation citoyenne à l’opération de révision annuelle des listes électorales (Rale), la Coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali (Coper-Mali) et ses partenaires financiers mettent les bouchées doubles. Cette rencontre du samedi 28 octobre 2023 à l’hôtel Massaley entre dans ce cadre.

Fidèles à leur objectif d’élections libres, crédibles et transparentes au Mali, la Coalition des organisations partenaires pour des élections réussies au Mali (Coper-Mali) et ses partenaires s’y mettent. Ils se battent pour contribuer à accroitre la participation citoyenne au processus de révision annuelle des listes électorales. Cet engagement ne date pas d’aujourd’hui.

Pour cette cérémonie de mobilisation citoyenne dans le cadre de la révision annuelle des listes électorales, le président de Coper, Mamadou Fadiala Kéita avait à ses côtés Aminata Oumar Touré, membre de Coper, le trésorier Noumoussa Sagadogo et le coordinateur des chefs de quartiers de la commune IV, Boubacar Tabouré.

Le consortium de 20 ONG est à pied d’œuvre, depuis la mi-septembre, pour informer, former, sensibiliser pour la cause. Comme objectifs spécifiques de cette cérémonie, à en croire Aminata Oumar Touré, il s’agit de rendre lisible et visible l’apport du Pnud/Parem aux OSC pour une mobilisation accrue à l’opération de Rale, sensibiliser, mobiliser les acteurs locaux pour servir de relais, sensibiliser, mobiliser les jeunes, les femmes, les hommes, les personnes en situation de handicap et les déplacés.

En outre, il s’agit de mettre l’accent sur la validation des nouveaux majeurs sur les listes électorales, mettre à contribution les médias, produire, distribuer, afficher des kits avec des messages concis de mobilisation citoyenne.

Dans son intervention, le président de Coper, Mamadou Fadiala Kéita, a invité la population à faire de l’opération de révision annuelle des listes électorales une préoccupation majeure en se rendant auprès des commissions administratives. Selon lui, le devenir et l’avenir de la gouvernance démocratique se jouent là.

A noter qu’un sketch d’une troupe Ngnogolon dont le thème portait sur l’importance de la révision des listes électorales et de la carte biométrique sécurisée pour les citoyens a agrémenté la cérémonie.

Bazoumana KANE

Commentaires via Facebook :