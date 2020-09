Rotary International : 200 poches de sang contre la pénurie de sang au Mali

Le sang est une chose que l’on ne peut prélever de force ni fabriquer ni acheter. Il faut obligatoirement un donateur volontaire. Le Mali est souvent confronté à une grosse pénurie de poche de sang. C’est que la présidente de la Commission “Don de Sang” des Rotary, Anna Fatoumata Maïga et le gouverneur du Rotary international (District 9101) Sunny Akuopha, ont compris. La semaine passée, ils ont organisé une campagne de don de 200 poches de sang au Centre national de Transfusion sanguine à Quinzambougou.

Dans le cadre des festivités des 60 ans d’indépendance du Mali, le Rotary international (District 9101) a offert 200 poches de sang à la banque malienne de sang. Ils étaient des Rotariens, Rotaractiens et inter-actiens au Centre national de Transfusion sanguine à Quinzambougou la semaine passée. En tout 200 poches de sang ont été offertes aux Maliens.

La pénurie de sang est une autre réalité au Mali. Comme l’a dit Séga Konaté, médecin audit centre. “Le sang est une chose qu’on ne peut avoir autrement que par un donateur”, a dit Séga Konaté. “Nous sommes très contents de ce geste du Rotary international. C’est une très bonne chose. Il faut des donateurs volontaires pour avoir du sang. Nous sommes tous les confrontés à un manque de sang dans nos banques”, a alerté un autre médecin responsable du Centre national de Transfusion sanguine.

“Donner mon sang c’est vital. C’est sauver des vies. C’est la moindre des choses que je peux faire. Je sais qu’avec mon sang on fera ce qu’il faut faire pour sauver des vies. Pour moi c’est un don de soi. Un don gratuit”, a laissé entendre Anna Fatoumata Maïga. Elle a aussi appelé tous les Maliens de se lever et de faire une campagne de don de sang. Avec la crise sanitaire, il y’a un manque de sang malgré le grand besoin, dit-elle. Il n’ya plus de sang dans les hôpitaux et il en manque beaucoup au Centre national de Transfusion sanguine.

La journée a continué où 200 membres du Rotary du District (9101) ont donné leur sang pour enrichir la réserve de poche au Mali. “Franchement je remercie les membres du Rotary international pour cette grande mobilisation. Le Rotary c’est ça. Donner une grande partie de soi-même pour son prochain”, a confié le gouverneur 2022-2023 du Rotary international district 9101 Sunny Akuopha.

Koureichy Cissé

